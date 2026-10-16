Sosyal paylaşım alarmı: operasyon okul dışındaki güvenlik müdahalesiydi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yalanlama

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bir sosyal medya paylaşımında yer alan 'bir okulda uyuşturucu operasyonu' iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Kurum tarafından yapılan açıklamada, olayın okul içinde değil, okulun bulunduğu mahallede meydana gelen bir güvenlik müdahalesi olduğu vurgulandı.

olayın ayrıntıları:

Açıklamaya göre Kocasinan İlçesi Sancaktepe Şehit Fahrettin Livçalkan İlkokulunun bulunduğu mahallede, güvenlik güçleri tarafından narkotik madde ile mücadele kapsamında bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sırasında şüphelilerin yakalanması sürecinde havaya ateş açılması nedeniyle okul öğrencileri ve velileri arasında kısa süreli panik, endişe ve gerginlik yaşandı.

Yaşanan olayın okul, öğrenciler, öğretmenler veya okul personeli ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

okulda alınan tedbirler:

Okul yönetimi, öğrencilerin güvenliği ve huzurunu öncelik olarak değerlendirip olayın ardından gerekli güvenlik tedbirlerini aldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ayrıca eğitim-öğretim faaliyetlerinin olağan şekilde devam ettiğini duyurdu.

Kurumun açıklaması, sosyal medyada yayılan iddianın doğrulanmadığını ve haberlerin resmi kaynaklardan takip edilmesi gerektiğini ortaya koydu.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMADA, BİR SOSYAL MEDYA PLATFORMUNDA YAYINLANAN "BİR OKULDA UYUŞTURUCU OPERASYONU" BAŞLIKLI PAYLAŞIMIN GERÇEĞİ YANSITMADIĞI BİLDİRİLDİ.