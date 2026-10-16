Eskişehir'de yağış nedeniyle savrulan otomobil inşaat temelinde sıkıştı

kazanın gelişimi:

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, Erenköy Mahallesi İkinci Arabacılar Bulvarı üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarındaki inşaatın temel boşluğuna düştü. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, zeminin ıslak ve kaygan olması aracın savrulmasında etkili oldu.

Sürücü M.K. (70) idaresindeki 26 AY 785 plakalı otomobil ile araçta bulunan M.K. (65) temelle toprak zemin arasına sıkıştı.

kurtarma çalışmaları:

Olay yerine çağrılan ekipler, sıkışan araçtaki iki kişiyi kurtarmak için müdahale etti. Çalışmayı yürüten ekipler arasında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yer aldı ve yoğun çabayla sürücü ile yanındaki kişi bulunduğu yerden çıkarıldı.

yaralıların durumu ve soruşturma:

Kazazedelere olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldıkları bildirildi. Yetkililer, her iki yaralının da tedavi altına alındığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı ve kazanın nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

ESKİŞEHİR’İN ODUNPAZARI İLÇESİNDE YAĞIŞ NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, YOL KENARINDAKİ İNŞAATIN TEMELİNE DÜŞTÜ. İTFAİYE EKİPLERİNCE SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILAN SÜRÜCÜ VE YANINDAKİ KİŞİ KALDIRILDIKLARI HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI.