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Yerli teknoloji hamlesinde teknopark sayısı 24 yılda yüzleri aştı

Erdoğan, 24 yıl önce bir elin parmağını geçmeyen teknoparkların bugün yüzleri aştığını; savunma ihracatını artırdıklarını ve teknolojiye yatırımın zorunlu olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 15:38

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EDİTÖR: Elif Demir

Yerli teknoloji hamlesinde teknopark sayısı 24 yılda yüzleri aştı

Erdoğan'dan teknoparklar ve teknoloji vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TİM 13. İnovasyon Haftası Programı töreninde konuştu. Konuşmasında 24 yıl önce sayıları bir elin parmağını geçmeyen teknoparkların bugün 100'leri geçtiğini belirterek yerli ve yüksek teknolojinin önemine dikkat çekti.

teknoparklardaki dönüşüm:

Erdoğan, teknopark sayısındaki artışı ülkenin teknoloji altyapısında ve Ar-Ge ekosisteminde yaşanan dönüşümün göstergesi olarak sundu. Kıbrıs Barış Harekatı’ndan terörle mücadeleye kadar başkalarına muhtaç olmanın sıkıntısını çok çektik. Attığımız kararlı adımlarla ülkemize ve milletimize yakışmayan bu hazin tabloya hamdolsun son verdik.

savunma sanayi ve ihracat rakamları:

Cumhurbaşkanı, savunma ve havacılık ürünleri ihracatındaki yükselişe de vurgu yaptı. Geçen yıl 180 farklı ülke ve bölgeye 10 milyar doların üzerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ettiklerini; 2026 yılının Ocak-Eylül döneminde ise ihracatı, önceki yılın aynı dönemine göre %15,6 artırarak 6,9 milyar dolar seviyesine taşıdıklarını söyledi.

Erdoğan, savunma sanayindeki katma değer artışına da işaret ederek kilogram başına ihracat değerinin hacimli ürünler dahil 65 dolara yaklaştığını belirtti. SİHA'larda kullanılan kameraların kilogram başı değerinin yaklaşık 20 bin dolar, bu kameraların içindeki dedektörlerin ise kilogram başı değerinin 50 bin dolar civarında olduğunu ifade etti.

Konuşmasını, Türkiye için ileri teknolojiye yatırım yapmanın tercihten öte bir zorunluluk olduğu ve yüksek katma değerli üretime geçişin hızlandırılması gerektiği uyarısıyla tamamladı.

İSTANBUL -(İHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TİM 13. İnovasyon Haftası Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot; 24 yıl önce sayıları bir elin parmağını geçmeyen teknoparkların sayısı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " 24 yıl önce sayıları bir elin parmağını geçmeyen teknoparkların sayısı bugün 100'leri geçti" dedi.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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