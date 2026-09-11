Bakan Çiftçi’den Türkpol önerisi: sınır ötesi suçlarla ortak mücadele

Astana toplantısında gündem ve hedefler

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk Devletleri Teşkilatı 3. İçişleri Bakanları Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, toplantının sınır aşan suçlar, yeni nesil suç örgütleri, terör, uyuşturucu şebekeleri, düzensiz göç ile yasa dışı bahis ve kumar gibi başlıklar etrafında şekillendiğini belirtti. Toplantı Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleştirildi ve bakanlar gündemdeki iş birliği alanlarını değerlendirdi.

TürkPAP ve Suçla Mücadele Konseyi:

Bakan Çiftçi, geçen yıl kasım ayında oluşturulan Türk Devletleri Teşkilatı Polis Akademileri Platformu’nun (kısaca TürkPAP) yürürlüğe girdiğini ve mekanizmanın aktif olduğunu vurguladı. Toplantıda ayrıca bir sonraki adım olarak Suçla Mücadele Konseyi oluşturulmasının ele alındığını ifade etti. Bu konseyin; yeni nesil suç örgütleri, uyuşturucu ve terör suçları, düzensiz göç ile yasa dışı bahis ve kumar gibi alanları kapsadığı belirtildi.

"TÜRKPOL" teklifi ve bakanların görüşü:

Çiftçi, Suçla Mücadele Konseyi’nin ardından Türk devletleri arasında yeni bir kolluk iş birliği mekanizmasının kurulmasını önerdiğini aktardı. Bunun bir adım ötesinde, kurucu anlaşmaya dayalı olarak Türk devletleri arasında Interpol ve Europol benzeri bir teşkilat olan TÜRKPOL’ün kurulması teklifini dile getirdiğini söyledi. Çiftçi, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan içişleri bakanlarının bu teklife "oldukça olumlu" yaklaştığını belirtti.

Ortak pasaport kontrolü ve liderler zirvesine hazırlık:

Güvenlik başlıklarının yanı sıra toplantıda, Türk devletleri vatandaşlarının havalimanlarında ortak pasaport kontrol noktalarından geçmesine yönelik çalışmaların sürdüğü de gündeme geldi. Çiftçi, bunun Avrupa Birliği örneğine benzer bir uygulama olduğunu ve Türk devletleri topluluğu içinde benzer bir uygulamanın hayata geçirilmesi yönünde çalışıldığını belirtti.

Ayrıca, toplantının önümüzdeki ay Ankara’da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi için bir ön hazırlık niteliğinde olduğu vurgulandı. Çiftçi, ele alınan konuların liderler düzeyinde de değerlendirilmesinin beklendiğini ifade etti.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI 3. İÇİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISI’NIN ARDINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, "TÜRK DEVLETLERİ ARASINDA INTERPOL VE EUROPOL BENZERİ BİR TEŞKİLAT OLAN TÜRKPOL’UN KURULMASI KONUSUNU BİR TEKLİF OLARAK DİLE GETİRDİM. GEREK KAZAKİSTAN TARAFI GEREKSE AZERBAYCAN, KIRGIZİSTAN VE ÖZBEKİSTAN İÇİŞLERİ BAKANLARIMIZ DA BU KONUYA OLDUKÇA OLUMLU YAKLAŞTILAR" DEDİ.