Bakan Ersoy Kocaeli'de projeleri yerinde inceledi

Bakan Ersoy Kocaeli temaslarını projeleri inceleyerek sürdürdü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kocaeli programı kapsamında kente gelerek bir dizi proje ve saha çalışmasını yerinde inceledi. Gün boyunca hem kamu hem de sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelen Ersoy, kentteki altyapı ve kültür yatırımlarını yerinde görmek üzere programını planlı adımlarla yürüttü.

Yerel temaslar ve akvaryum ziyareti:

Gün, AK Parti Kocaeli İl Yönetim Kurulu üyeleri, Kocaeli milletvekilleri, ilçe başkanları ve belediye başkanlarının katıldığı bir kahvaltı programıyla başladı. Ersoy, Kocaeli Valiliği'ni ziyaret ederek şeref defterini imzaladıktan sonra Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumunda incelemelerde bulundu. Akvaryum gezisinin ardından İzmit Millet Bahçesini ziyaret eden Bakan, burada bulunan sanat merkezi ile Alev Alatlı Kütüphanesi'ni gezdi ve heyetiyle birlikte millet bahçesi içindeki bir kafede bir süre oturdu.

Teleferik projesi, saha bilgileri ve iş dünyasıyla görüşmeler:

Programın ikinci bölümünde Ersoy, Kocaeli Teleferik Projesi kapsamında teleferikle Kuzuyayla Tabiat Parkı'na çıkarak proje ve bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı ve yerinde incelemelerde bulundu. Ziyaretin sonunda iş adamlarıyla görüşmeler gerçekleştiren Bakan Ersoy'un Kocaeli gündemiyle eş zamanlı olarak, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında kentin 12 ilçesinde de saha programları yürütüldü. Program süresince Ersoy'a Vali İlhami Aktaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın eşlik etti.

KOCAELİ’DE TEMASLARDA BULUNAN KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, KÖRFEZ AQUA KITALAR AKVARYUMU, İZMİT MİLLET BAHÇESİ VE KOCAELİ TELEFERİK PROJESİ’NDE İNCELEMELERDE BULUNDU.