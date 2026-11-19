Ziyaretin ayrıntıları:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hüsn-i hat sanatının tanınmış isimlerinden Mehmed Özçay ile İstanbul'daki evinde bir araya geldi. Görüşmede, Özçay'ın sanat yaşamı ve geleneksel yazma eser mirasına sunduğu katkılar ele alındı. Ersoy, sanatçının eserlerinin medeniyetimizin estetik birikimine kattığı değere dikkat çekti.

el yazması Mushaf ve kurum bağışı:

Ersoy, Özçay’ın dört buçuk yıllık emekle hazırladığı Mushaf-ı Şerif'i Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'na hediye etmesinin kendisi için özel bir önem taşıdığını belirtti. Bakanın ifadesiyle: "Dört buçuk yıllık emekle hazırladığı el yazması Mushaf-ı Şerif’ini Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığımıza hediye etmesini ve Kurumumuzun çalışmalarına sunduğu katkıları ayrıca çok kıymetli buluyorum."

eserlerde imza ve fotoğraf çalışmaları:

Ersoy, Özçay’ın sadece hattat kimliğiyle değil, proje bazlı çalışmalarda da iz bırakan isimlerden olduğunu vurguladı. Paylaşıma göre Özçay’ın imzası Mescid-i Haram’ın genişletme projesindeki hat uygulamalarında, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifinin girişindeki isim levhasında ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından caminin yeniden ibadete açılması anısına armağan edilen hat levhasında yer alıyor.

Sanatçının görsel birikimi de görüşmede öne çıktı. Ersoy, Özçay’ın fotoğraf alanındaki çalışmalarına atıfta bulunarak İzzet Keribar ile gerçekleştirilen "Ayasofya Fotoğrafları" sergisini, "O Ağaç" başlıklı çalışmasını ve zengin tabiat fotoğrafları arşivini paylaştı. Bakan, bu çeşitliliğin hat sanatının tesir alanını genişlettiğini ve yeni kuşaklarla buluşmasının sanatın geleceği açısından değer taşıdığını belirtti.

Ersoy, 2024 yılında Yaşayan İnsan Hazineleri arasına alınan Özçay’a sıcak ev sahipliği ve samimi sohbeti için teşekkür ederek sanatçıya sağlık ve esenlik diledi. Bakan paylaşımının sonunda şunları kaydetti: "Hüsn-i hat sanatımızın büyük mirasını ve bu mirasa ömür veren sanatkarlarımızın eserlerini toplumla buluşturmayı ve gelecek nesillere aktarmayı sürdüreceğiz."

Bakan Ersoy hat sanatının usta ismi Mehmed Özçay ile buluştu