Yırtıcı Adası'na ara tatil ilgisi:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yırtıcı Adası, ara tatil döneminde çocuklar ve ailelerin yoğun ilgisini çekti. Türkiye'nin farklı illerinden gelen ziyaretçiler, yaşam alanı doğal ortamı andıran adada aslanları yakından görme fırsatı buldu.

Adada yaşayan 14 aslan, özellikle hareketli olan genç bireylerle ziyaretçilerin dikkatini topladı. Cam perdenin hemen gerisinden gözlemlenen hayvanlar, ailelerin telefonlarına yansıyan karelerle anılarda yer ediniyor.

Parkın ölçeği ve yaşam alanı:

Doğal Yaşam Parkı, 2001 yılında Burç Ormanı'nda kuruldu ve yaklaşık 1 milyon metrekarelik alana yayıldı. Parkta 350 türden yaklaşık 7 bin 500 hayvan barınıyor ve bu yönüyle Türkiye'nin en büyük, dünyanın sayılı hayvanat bahçeleri arasında gösteriliyor.

Yırtıcı Adası ise park içinde yaklaşık 5 bin metrekarelik bir alan üzerinde oluşturuldu. Yeşillikler, kayalık yükseltiler ve geniş gezinti alanlarıyla tasarlanan bölüm, aslanların doğal davranışlarını sergileyebilmeleri için uygun şartlar sağlıyor.

Ziyaretçi deneyimleri:

İstanbul'dan gelen ziyaretçi Ferhat Bayçok, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı beğendiğini belirterek Türkiye'nin farklı güzelliklerinin görülmesi gerektiğini vurguladı ve vatandaşlara önce ülkeyi keşfetmelerini tavsiye etti.

Şanlıurfa'dan gelen Hilal Polat, aslanları bu kadar yakından görmenin kendisini heyecanlandırdığını söyleyerek: "Daha önce bir aslanı bu kadar yakından ve net görmemiştim. Kendimi Afrika'daymış gibi hissettim" dedi.

Yusuf Polat ise parkın geçen süre içinde ciddi biçimde güzelleştiğini belirtti ve çocuklarına farklı bir deneyim yaşatmak istediğini ifade etti. Polat, parkın sunduğu atmosfer için: "Gerçekten insan kendini safari yapıyormuş, Afrika'daymış gibi hissediyor. Çok güzel olmuş. Gaziantep Büyükşehir Belediyesine böyle güzel bir alan oluşturduğu için teşekkür ediyorum" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Ara tatil boyunca Yırtıcı Adası'nın, doğal yaşamı yakından görmek isteyen aileler için tercih edilen bir rota olmaya devam ettiği gözlemlendi.

TOPLAM 14 ASLANIN YAŞADIĞI ADADA, 1,5 YAŞINDAKİ 2 DİŞİ VE 2 ERKEK OLMAK ÜZERE 4 GENÇ ASLAN DA HAREKETLİLİKLERİYLE ZİYARETÇİLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR.