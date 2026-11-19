Beyağaç belediye başkanı sahada üreticilerle bir araya geldi

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Kızılcaağaç Mahallesi'nde sürdürülen zeytin hasadı sırasında üreticileri ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Pütün, zeytin bahçelerinde yürüyüş yapıp hasat çalışmalarına eşlik etti ve bölge üreticileriyle doğrudan iletişim kurdu.

Saha ziyareti ve hasada eşlik:

Başkan Pütün, Ayhan Türksever'e ait zeytin bahçesini de ziyaret ederek toplayıcılarla sohbet etti. Çalışmaların arasında hasadı yerinde gözlemleyen Pütün, üreticilerle birlikte tarla içerisinde vakit geçirip günlük işleyişi yakından takip etti. Bu ziyaret, belediye yönetiminin hasat döneminde üreticinin yanında olduğunu gösteren somut bir adım olarak değerlendirildi.

Tarla sofrasında talepler ve dayanışma:

Hasadın ardından gerçekleştirilen tarla sofrası buluşmasında Pütün, işçiler ve üreticilerle ekmeğini paylaştı ve sohbet etti. Toplantıda üreticilerin talep ve şikâyetleri dinlendi; Pütün, yaptığı açıklamada Kızılcaağaç Mahallesi'ne misafir olduklarını belirterek, "Tüm üreticilerimize bereketli hasatlar diliyorum" ifadesini kullandı. Bu tür görüşmeler, hem moral hem de sahadan doğrudan geri bildirim alma açısından önem taşıyor.

Ziyaret, yerel tarım faaliyetlerinin desteklenmesi ve üreticilerle kurulan yakın ilişki açısından önem kazandı; Pütün'ün sahadaki varlığı üretici-toplum dayanışmasını güçlendirdi.

BEYAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANI SEZAYİ PÜTÜN, KIZILCAAĞAÇ MAHALLESİ’NDE ZEYTİN HASADI YAPAN ÜRETİCİLERİ TARLALARINDA ZİYARET ETTİ. HASADA EŞLİK EDEN BAŞKAN PÜTÜN, İŞÇİLER VE ÜRETİCİLERLE TARLA SOFRASINDA BİR ARAYA GELEREK TALEP VE ŞİKÂYETLERİ DİNLEDİ.