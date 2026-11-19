Demre'de siyasi rota değişti: başkan Fahri Duran AK Parti'ye katıldı

Antalya'nın Demre ilçesinde 2,5 yıldır görev yapan belediye başkanı Fahri Duran, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki üyeliğini sonlandırdığını ve AK Parti saflarına geçtiğini açıkladı. Kararını sosyal medya üzerinden paylaştığı video ile duyuran Duran, sürecin yerel hizmet anlayışı üzerinde değişiklik yaratmayacağını vurguladı.

açıklamanın ayrıntıları:

Paylaştığı videoda ilçeye yönelik hizmet anlayışını ve iletişim yaklaşımını anlatan Duran, göreve geldiği günden beri siyasi parti farkı gözetmeksizin herkese aynı şekilde yaklaştığını belirtti. Duran, görevi makam, şan veya şöhret için üstlenmediğini ifade ederek toplumla kurduğu ilişkinin samimiyetine dikkat çekti. Bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yapacağım.

yerel hizmet vurgusu:

Duran, 2,5 yıllık görev süresince kapısının herkese açık olduğunu, vatandaşların acı ve mutlu günlerinde yanında yer aldığını söyledi. İlçenin gelişimini ve gelecek kuşakların mutluluğunu öncelik olarak benimsediklerini kaydeden başkan, alınan siyasi kararın Demre için daha hayırlı olacağını düşündüğünü ifade etti. Mesajında makam ve koltuk kaygısının asla ön planda olmadığını, hizmet odaklı çalışma anlayışının süreceğini belirtti.

Kamuoyuna yapılan duyuruda, parti değişikliğinin resmi işlemleri ve yerel yönetimdeki uygulama süreciyle ilgili detayların ilerleyen günlerde paylaşılacağı not edildi. Duran, sözlerini Demrelilere teşekkür ederek ve saygı sunarak tamamladı.

ANTALYA DEMRE BELEDİYE BAŞKANI FAHRİ DURAN, CHP'DEN İSTİFA EDİP, AK PARTİ’YE GEÇTİĞİNİ AÇIKLADI.