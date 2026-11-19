Sık Dişini Helası geçmişin su ve temizlik alışkanlıklarını aktarıyor

Tokat Sulusokak’ta yer alan ve 15’inci yüzyıla tarihlenen Sık Dişini Helası, 2000’li yılların başına dek ücretsiz umumi tuvalet olarak hizmet verdikten sonra müzeye dönüştürüldü. Yapı, ziyaretçilere geçmişte temiz suyun nasıl kullanıldığını ve atık suyun nasıl tahliye edildiğini somut örneklerle sunuyor.

Taş duvarları, tuğla kemerleri ve kubbesiyle dikkat çeken bina, müstakil bir umumi tuvalet olarak inşa edilmiş olmasıyla bölgedeki diğer yapılardan ayrılıyor. Tokat Belediyesi tarafından halkın kullanımına sunulan yapı, günümüzde koruma altındaki bir sergi mekanı olarak gezilebiliyor.

Mimari özellik ve tarihsel konum:

Sık Dişini Helasının en ayırt edici yönlerinden biri, Türk-İslam mimarisinde genellikle cami avlularına, medreselere ve hanlara entegre edilen tuvaletlerden farklı olarak bağımsız bir yapı biçiminde yükselmesi. Tokat Belediyesi Müzeler Koordinatörü ve sanat tarihçisi Mesut Güneş, yapının anıtsal ve bağımsız bir örnek olarak öne çıktığını vurguluyor.

Müze, ziyaretçilere sadece bina formunu göstermekle kalmıyor; aynı zamanda dönemine ilişkin temizlik ve su kullanımı pratiklerine dair çıkarımlar yapılmasını sağlıyor. Bu bağlamda yapı, kentsel altyapı tarihine ışık tutan nadir örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.

Müze koleksiyonu ve ziyaretçi izlenimleri:

Sergide hamam tası, ibrik ve ustura gibi günlük kullanım eşyalarının yanı sıra taş hela örnekleri ve eski bir berber koltuğu da yer alıyor. Bu objeler, temiz suyun günlük yaşamda nasıl kullanıldığı ve atık suyun tahliyesinin hangi düzenlemelerle sağlandığı konusunda somut bilgiler veriyor.

Ziyaretçiler arasında yer alan İsmail Zengin, müzede en çok temiz su kullanımı ve atık su tahliyesine ilişkin bilgilerin dikkatini çektiğini belirterek "Tuvalet kültürünün, adabının çok geçmişe dayandığını görmüş oldum" dedi. Bir diğer ziyaretçi Mustafa Berat Ergin ise müzeyi gezerken 19 Kasım’ın Dünya Tuvalet Günü olduğunu öğrendiğini aktardı.

Korunan bu yapı, hem yerel mirasın korunmasına katkı sağlıyor hem de su ve temizlik kültürünün tarihsel boyutunu güncel ziyaretçilere aktarıyor. Sık Dişini Helası, kent belleğinde küçük ama çarpıcı bir kesit sunmaya devam ediyor.

Anadolu'nun ilk müstakil umumi helası, su ve temizlik kültürünü yaşatıyor