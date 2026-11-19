Meral Çetinkaya'nın Batman ziyareti ve set anıları:

Batman Sinema Derneği tarafından düzenlenen 'Bir Ömre Bedel Ustalara Saygı' programı kapsamında kente davet edilen Meral Çetinkaya ile Nihal Menzil onurlandırıldı. Tören sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelen Çetinkaya, sinema yaşamından güçlü bir anıyı paylaştı.

Çetinkaya, 1979 yapımı Hazal filminin çekildiği günlere dair ‘‘Dün bana büyük bir sürpriz yapıldı. 1979 yılında Hazal filminin çekildiği, zamanında Türkan Şoray’ın da ziyaret ettiği köye götürüldüm…’’ sözleriyle başladığı anlatısında, o dönemin koşullarını ve çekim sırasındaki zorlukları dile getirdi.

Setten kesitler: jeneratör, vagonlar ve gece ışığı:

Oyuncunun aktardığına göre, çekimlerin yapıldığı Batman'ın Gönüllü köyünde o yıllarda elektrik yoktu; ekip, vagonlar ve tırlarla jeneratör getirip çekimleri gerçekleştirdi. Çetinkaya, geceleri köy halkının ilk kez ışıkla karşılaşmasının kendisinde güçlü bir etki bıraktığını ifade etti ve bu anı için bunun ‘‘bir dünyadan diğerine açılma anı’’ olduğunu söyledi.

Çetinkaya, köyde yaşayanların filmin detaylarını hâlâ hatırladığına dikkat çekti; oyuncuların ve arkadaşlarının isimlerinin tek tek bilindiğini anlatırken, dönemin ziyaretlerinden biri olan Türkan Şoray'ın duyarlılığına da vurgu yaptı.

Festivalin programı ve hedefleri:

Batman Film Festivali ortak direktörü Osman Açan, etkinliğin açılış gecesinin başarılı geçtiğini belirtti ve festival programına ilişkin bilgiler verdi. Buna göre festival 15-22 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek ve toplam 90 film gösterilecek. Yarışma için 50 ülkeden gelen 700 başvuru arasından 15 finalist belirlendi; ödüller jüri tarafından seçilecek. Festivalin kapanış ve ödül töreni 22 Kasım Pazar akşamı, Tamer Levent'in de katılımıyla gerçekleştirilecek.

Festival ortak direktörü Bayhan Ekici ise Batman'da son yıllarda kültür-sanat alanında önemli ilerlemeler kaydedildiğini, festivalin bu atılımlardan biri olduğunu belirtti. Ekici, Valilik ve Belediye'ye teşekkür ederek festivalin geleneksel hale gelmesini ve kentin kültürel gelişimine katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Etkinlik, usta oyuncuların anılarına odaklanan bir programla hem sinema alanındaki deneyimlerin unutulmamasını sağladı hem de Batman'daki kültürel dönüşümün sinemayla ilişkilendirilebileceğini gözler önüne serdi.

BATMAN SİNEMA DERNEĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ‘BİR ÖMRE BEDEL USTALARA SAYGI’ PROGRAMI KAPSAMINDA KENTE GELEN ÜNLÜ OYUNCULAR MERAL ÇETİNKAYA VE NİHAL MENZİL İÇİN ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ.