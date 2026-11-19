Sık Dişini Helası: bir kamu mekânından müzeye

Tokat Sulusokak’ta yer alan, 15. yüzyıla tarihlenen Sık Dişini Helası, geçmişte müstakil umumi tuvalet olarak kullanıldı. Yapı, 2000'li yılların başına kadar Tokat Belediyesi tarafından ücretsiz halk kullanımına sunuldu; bugün ise müzeye dönüştürülerek ziyaretçilere açıldı.

Taş işçiliği ve sergilenen objeler:

Taş duvarları, tuğla kemerleri ve kubbesiyle dikkati çeken yapı, ziyaretçilere geçmişte temiz suyun nasıl kullanıldığını ve atık suyun nasıl tahliye edildiğini anlatarak dönemin temizlik alışkanlıklarını görünür kılıyor. Müzede hamam tası, ibrik ve ustura gibi günlük kullanım eşyalarının yanı sıra taş hela örnekleri ve eski bir berber koltuğu sergileniyor.

Bağımsız bir anıt olarak önemi:

Tokat Belediyesi Müzeler Koordinatörü ve sanat tarihçisi Mesut Güneş, yapının ayırt edici özelliğinin umumi tuvalet olarak müstakil biçimde inşa edilmiş olması olduğunu belirtiyor. Güneş, Türk-İslam mimarisinde tuvaletlerin genellikle cami avlularında, medreselerde ve hanlarda yer aldığını, Sık Dişini Helası’nın ise anıtsal ve bağımsız bir yapı olarak öne çıktığını vurguluyor.

Ziyaretçiler de mekândan edindikleri bilgilerden etkileniyor. İsmail Zengin, müzede en çok temiz suyun kullanımı ve atık suyun tahliyesine ilişkin bilgilerin ilgisini çektiğini belirterek, "Tuvalet kültürünün, adabının çok geçmişe dayandığını görmüş oldum" dedi. Mustafa Berat Ergin ise merak ettiği müzeyi gezdiğini ve 19 Kasım’ın Dünya Tuvalet Günü olduğunu Sık Dişini Helası sayesinde öğrendiğini söyledi.

Yapı, yalnızca mimari bir kalıntı değil; temiz su kullanımı ve temizlik kültürünün toplumsal yaşam içindeki yerini aktaran, korunmaya değer bir kültür belleği olarak önemini koruyor.

TOKAT’TA 2000’Lİ YILLARIN BAŞINA KADAR ÜCRETSİZ UMUMİ TUVALET OLARAK KULLANILAN SIK DİŞİNİ HELASI, TEMİZLİK VE SU KÜLTÜRÜ MÜZESİ’NDE ZİYARETÇİLERE GEÇMİŞTE TEMİZ SUYUN NASIL KULLANILDIĞINI VE ATIK SUYUN NASIL TAHLİYE EDİLDİĞİNİ ANLATIYOR.