Bakan Fidan Bağdat'ta Halbusi ile ikili temas gerçekleştirdi

Bakan Fidan ve Halbusi Bağdat'ta bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ile görüşme gerçekleştirdi.

görüşmenin çerçevesi:

Buluşma, Fidan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Bağdat'ta bulunduğu dönemde yapıldı. Görüşme toplantı marjında gerçekleştirilen ikili temaslar kapsamında kaydedildi.

temasların seyri:

Fidan, ziyaret programı süresince Bağdat'ta çeşitli ikili temaslarda bulunuyor; Halbusi ile gerçekleştirilen görüşme de bu çerçevede planlanan görüşmeler arasında yer aldı.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, BAĞDAT'TA IRAK TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANI HEYBET HALBUSİ İLE BİR ARAYA GELDİ.