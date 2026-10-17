Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Bakan Fidan Bağdat'ta Halbusi ile ikili temas gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı 52. Dışişleri Bakanları Konseyi için Bağdat'ta bulundu; toplantı marjında Irak Meclis Başkanı Heybet Halbusi ile görüştü.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 17:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Bakan Fidan Bağdat'ta Halbusi ile ikili temas gerçekleştirdi

Bakan Fidan ve Halbusi Bağdat'ta bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ile görüşme gerçekleştirdi.

görüşmenin çerçevesi:

Buluşma, Fidan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Bağdat'ta bulunduğu dönemde yapıldı. Görüşme toplantı marjında gerçekleştirilen ikili temaslar kapsamında kaydedildi.

temasların seyri:

Fidan, ziyaret programı süresince Bağdat'ta çeşitli ikili temaslarda bulunuyor; Halbusi ile gerçekleştirilen görüşme de bu çerçevede planlanan görüşmeler arasında yer aldı.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, BAĞDAT&#039;TA IRAK TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANI HEYBET HALBUSİ İLE BİR...

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, BAĞDAT'TA IRAK TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANI HEYBET HALBUSİ İLE BİR ARAYA GELDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Darende'den sağlıklı kentler toplantısında döngüsel ekonomi vurgusu
images

Vali Gül'den kritik açıklama: yıkım başladı, tahliye devam ediyor
images

Fidan Bağdat'ta ulusal güvenlik müsteşarıyla diplomasi trafiğini sürdürdü
images

Bağdat'ta su ve yatırım odaklı görüşme: Hakan Fidan ve Ali Zeydi bir araya geldi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bernd Storck: takımımın performansından gururluyum

Darende'den sağlıklı kentler toplantısında döngüsel ekonomi vurgusu

Vali Gül'den kritik açıklama: yıkım başladı, tahliye devam ediyor

Ekimin ilk kar habercisi: Kumalar Yaylası beyaza büründü

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Fenerbahçe Rize deplasmanında farklı kazandı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı

Akhisar'da ağır kaza sonrası otobüs ve tır vinçlerle kaldırılıyor

12 gün sonra şanlıurfa'da bulunan Elvan, ailesiyle görüşmek istemedi

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız