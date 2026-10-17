MHP heyeti BESOB'da esnaf gündemini görüştü

Ziyaretin ayrıntıları:

Milliyetçi Hareket Partisi Yenişehir İlçe Başkanı Samet Noyin, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyelerinden oluşan bir heyet, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit’i ziyaret etti. Görüşme, esnaf ve sanatkarların güncel talepleri ile yerel ölçekte hayata geçirilebilecek çalışmalara odaklandı.

Ziyarette ele alınan konular:

Taraflar, esnafın karşılaştığı ekonomik ve sektörel sorunların çözüm yolları üzerinde durdu; yerel projelerin nasıl desteklenebileceği ve ilgili kurumlarla iletişimin nasıl güçlendirileceği hakkında değerlendirmeler yapıldı. Ziyaretin nezaket ve istişare amaçlı olduğu, taleplerin değerlendirilmesi ve iş birliğinin artırılmasının hedeflendiği vurgulandı.

Tarafların açıklamaları:

Samet Noyin, bir süre sohbet ederek misafirperverliği ve gösterilen ilgi nedeniyle Fahrettin Bilgit’e teşekkür etti. Bilgit de ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktararak Noyin ve beraberindeki heyete teşekkürlerini iletti. Her iki taraf da iletişim kanallarının açık tutulmasının ve esnafın taleplerinin takip edilmesinin önemine dikkat çekti.

Toplantı, yerel düzeyde iş birliği ve sorun çözme mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik bir adım olarak değerlendirildi; taraflar, sürecin takipçisi olacaklarının mesajını verdi.

MHP YENİŞEHİR İLÇE BAŞKANI SAMET NOYİN, İLÇE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE MECLİS ÜYELERİYLE BİRLİKTE BURSA ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BİRLİĞİ (BESOB) BAŞKANI FAHRETTİN BİLGİT’İ ZİYARET ETTİ.