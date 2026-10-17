Fidan'ın Bağdat ziyareti: Ağaoğlu ve Türkmen heyetiyle bir araya geliş

Bağdat'taki görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın toplantısı için bulunduğu Bağdat'ta, Irak Devlet Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu ile bir araya geldi.

görüşmenin çerçevesi:

Buluşma İİT 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında gerçekleşti ve Fidan'ın Bağdat temasları kapsamında kayda geçti.

karşılıklı temasların önemi:

Resmi kaynaklara göre bu görüşme, iki ülke temsilcileri ile bölgesel aktörler arasında yapılan ikili temasların bir parçası olarak değerlendiriliyor; temasların devam ettiği ve diplomatik iletişimin sürdüğü belirtildi.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN (SAĞDA) BAĞDAT'TA İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT) 52. DIŞİŞLERİ BAKANLARI KONSEYİ TOPLANTISI MARJINDA IRAK DEVLET BAKANI VE IRAK TÜRKMEN CEPHESİ BAŞKANI MEHMET SEMAN AĞAOĞLU (SOLDA) İLE TÜRKMEN HEYETİNİ KABUL ETTİ.