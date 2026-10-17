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Papa 14. Leo ameliyat sonrası Vatikan'a döndü

71 yaşındaki Papa 14. Leo, dört gün önce akciğer ameliyatının ardından Gemelli Hastanesi'nden taburcu edilip Vatikan'daki konutuna döndü.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 18:05

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EDİTÖR: Merve Çelik

Papa 14. Leo ameliyat sonrası Vatikan'a döndü

Papa 14. Leo ameliyat sonrası Vatikan'a döndü

71 yaşındaki Papa 14. Leo, akciğer kanseri nedeniyle dört gün önce Roma'daki Agostino Gemelli Hastanesi'nde geçirdiği ameliyatın ardından taburcu edilerek Vatikan'daki konutuna döndü. Vatikan Basın Ofisi, doktorların Papa'nın hastaneden ayrılmasına uygun bulduğunu bildirdi.

tıbbi değerlendirme ve taburcu kararı:

Hekimler Dr. Luigi Carbone ve Profesör Stefano Margaritora, Papa 14. Leo'nun sabah saatlerinde yapılan kan testleri ve göğüs röntgeni tetkiklerinden geçirildiğini ve bu incelemelerin klinik durumunun hastaneden ayrılmasına izin verdiğini doğruladıklarını açıkladı. Açıklama, tıbbi ekibin mevcut bulgular ışığında taburcu kararı verdiğini gösteriyor.

gelecek planı ve halka görünüş:

Vatikan Basın Ofisi ayrıca Papa 14. Leo'nun yarın öğle saatlerinde Apostolik Saray penceresinden Angelus duasına öncülük edeceğini duyurdu. Bu program, Papa'nın kısa vadede halka açık bir etkinlikte yer alacağının işareti olarak değerlendiriliyor.

Vatikan yetkilileri ve sağlık ekibi, Papa'nın durumunu yakından izlemeye devam edeceklerini belirtti. Taburcu sonrası takip ve kontroller sürecek; bu adım ise Papa'nın normal papalık rutinine yavaş yavaş geri dönüşünü işaret ediyor.

PAPA 14. LEO, DÖRT GÜN ÖNCE AKCİĞER KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT OLDUĞU ROMA’DAKİ GEMELLİ...

PAPA 14. LEO, DÖRT GÜN ÖNCE AKCİĞER KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT OLDUĞU ROMA’DAKİ GEMELLİ HASTANESİ’NDEN TABURCU EDİLEREK VATİKAN’DAKİ KONUTUNA DÖNDÜ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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