Fatsa Belediyesi Dolunay'da 17 arsa satışa çıkardı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde belediye, mülkiyetinde bulunan 17 arsa için satış sürecini başlattı. İlan edilen taşınmazlar Dolunay Mahallesi sınırları içinde yer alıyor ve satışlar kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek.

arsa özellikleri:

Satışa çıkarılan parsellerin büyüklükleri 304,76 metrekare ile 397,13 metrekare arasında değişiyor. Her bir arsa için belirlenen başlangıç niteliğindeki muhammen bedeller 11 milyon 300 bin TL'den başlayıp en yüksek 23 milyon 300 bin TL'ye kadar yükseliyor. Tüm parsellerin muhammen bedellerinin toplamı 304 milyon 600 bin TL olarak ilan edildi; bu tutarlar KDV hariç açıklanmıştır.

ihale takvimi ve beklentiler:

Fatsa Belediyesi, söz konusu taşınmazların satış ihalelerini 20-25 Kasım 2026 tarihleri arasında yapacak. Arsaların tamamının Dolunay Mahallesi'nde bulunması; bölgede yoğun konutlaşma ve inşaat şirketlerinin gösterdiği ilgi dikkati çekiyor. İhalelerde oluşacak nihai satış bedelleri ise gelen tekliflere göre değişecek.

Dolunay Mahallesi'ndeki bu toplu arsa satışı, bölgedeki yapılaşma dinamiklerini ve gayrimenkul piyasasındaki talebi gözler önüne serecek. Hangi parselin hangi bedelle alıcı bulacağı ve ihalelere gösterilecek ilgi, ilçe ekonomisi ile yatırımcıların yönelimleri açısından belirleyici olacak.

FATSA BELEDİYESİ, BELEDİYEYE AİT 17 ARSAYI KAPALI TEKLİF USULÜYLE SATIŞA ÇIKARDI.