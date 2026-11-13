Bakanlık çocukları silaha özendiren içeriklere erişimi engelledi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu tarafından yapılan ve çocukları silah kullanımına özendiren nitelikteki paylaşım hakkında inceleme başlattığını duyurdu. Yapılan ön incelemede paylaşımın havalı tüfek tanıtımına, çocuklara silah kullanımının öğretilmesini özendiren ifadelere ve indirimli silah alımına yönelik yönlendirmelere yer verdiği tespit edildi.

İncelemede tespit edilenler:

Bakanlık açıklamasında, söz konusu içeriğin çocukların gelişimini ve güvenliğini riske atan unsurlar taşıdığı vurgulandı. Yapılan değerlendirme sonucunda paylaşımın çocukları şiddete ve silah kullanımına özendirdiği, ayrıca tanıtım ve yönlendirme amacı güttüğü belirtildi. Bu tespitler, uygulanan mevzuat çerçevesinde işlem yapılmasını zorunlu kıldı.

Alınan önlemler ve beklentiler:

Kamu düzeni ve genel sağlığın korunması amacıyla Bakanlık, 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında içeriğin yayından kaldırılması ve erişimin engellenmesi talebiyle başvuruda bulundu. Başvuru sonucunda söz konusu paylaşıma erişimin engellenmesine karar verilmiştir. Bakanlık, çocukların üstün yararını gözetmenin, fiziksel ve psikososyal gelişimlerini korumanın ve onları şiddet ile silah kullanımına özendiren içeriklerden uzak tutmanın temel öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

Açıklamada ayrıca, özellikle çocukların gelişimi ve ruh sağlığı alanında çalışan uzmanların toplumsal sorumlulukları doğrultusunda hareket etmeleri ve paylaşımlarının çocuklar üzerindeki etkilerini gözetmeleri beklendiği kaydedildi. Bakanlık, çocuklara silah kullanımını özendiren ve şiddeti normalleştiren içeriklere karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI TARAFINDAN SOSYAL MEDYADA ÇOCUKLARI SİLAH KULLANIMINA ÖZENDİREN NİTELİKTEKİ PAYLAŞIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILDI.