Bakan Göktaş'tan gönüllülük çağrısı: iyilik çoğalsın

Bakan Göktaş'tan 13 Kasım mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 13 Kasım Dünya İyilik Günü nü hatırlatarak toplumsal dayanışma ve gönüllülüğe vurgu yaptı. Paylaşımında, iyiliğin gündelik davranışlarla çoğaltılabileceğini ifade ederek bir çağrı yaptı.

Paylaşımın içeriği:

Bakan Göktaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bazen bir çocuğun çözemediği soruyu birlikte çözerek, bazen bir büyüğümüzün işini kolaylaştırarak, bazen de birbirimize zaman ayırıp ‘Ben de buradayım’ diyerek. İyilik Var Gönüllülük Platformumuzu da bu anlayışla kurduk. İyilik yapmak isteyen herkesin kendine bir yer bulabilmesi, zamanını, emeğini ve bildiklerini paylaşabilmesi için gelin 13 Kasım Dünya İyilik Günü’nde ‘İyilik varsa, ben de varım’ diyerek bir adım atalım. İyiliği birlikte çoğaltalım, birbirimize iyi gelelim."

Çağrının hedefi:

Bakanın çağrısı, bireysel küçük iyiliklerin bir araya gelerek toplumda fark yaratabileceği mesajını taşıyor. İyilik Var Gönüllülük Platformu üzerinden, zaman, emek ve bilgi paylaşımı yaparak katılım sağlanmasının teşvik edildiği belirtildi. Göktaş, paylaşımıyla hem farkındalık yaratmayı hem de somut adımlar atılması için vatandaşları davet etmeyi amaçladı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, 13 KASIM DÜNYA İYİLİK GÜNÜ PAYLAŞIMI YAPTI.