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Pursaklar'da çocukların düşünme becerilerini güçlendiren oyun atölyesi

Pursaklar Belediyesi, Yaşam Merkezi'nde açtığı Akıl ve Zeka Oyunları Kursu ile çocukların dikkat, hafıza, mantık ve stratejik düşünmesini destekliyor.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 12:33

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Pursaklar'da çocukların düşünme becerilerini güçlendiren oyun atölyesi

Pursaklar Yaşam Merkezi'nde akıl ve zeka oyunları kursu:

Pursaklar Belediyesi, çocukların hayal güçlerini ve zihinsel becerilerini geliştirmek amacıyla Pursaklar Yaşam Merkezi'nde Akıl ve Zeka Oyunları Kursu düzenledi. Kurs; miniklere hem eğlenceli hem eğitici ortamlar sunarak dikkat, hafıza, mantık yürütme, stratejik düşünme ve problem çözme becerilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Eğitim yaklaşımı ve amaçları:

Programda oyun temelli etkinlikler ve grup çalışmaları ön planda tutuluyor. Eğitimlerde çocukların bireysel gelişimlerinin yanı sıra özgüven, sosyal iletişim ve takım çalışması becerilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor; böylece çocuklar hem yeni bilgiler öğreniyor hem de yeteneklerini keşfetme imkânı buluyor.

Ertuğrul Çetin kursla ilgili şunları söyledi: "Çocuklarımızın sadece bilgiyle değil, düşünen, sorgulayan, araştıran ve çözüm üreten bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. Akıl ve Zekâ Oyunları Kursumuzla evlatlarımızın zihinsel gelişimlerine katkı sunarken, yeteneklerini keşfetmelerine de fırsat tanıyoruz. İnanıyoruz ki her çocuğumuzun içinde keşfedilmeyi bekleyen bir yetenek, geleceğe ışık tutacak bir potansiyel var. Bizim görevimiz de onlara bu potansiyeli ortaya çıkarabilecekleri imkânları sunmak. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız için eğitimden kültüre, sanattan spora kadar her alanda yeni fırsatlar oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Katılım ve günlük uygulamalar:

İlk günden itibaren kursa büyük bir heyecanla katılan çocuklar, birbirinden eğlenceli ve öğretici oyunlarla vakit geçiriyor; etkinlikler sırasında yeni bilgiler edinmenin yanı sıra grup içi rol paylaşımı ve iş birliği deneyimleri yaşıyorlar. Eğitimler, çocukların bireysel gelişimlerini destekleyecek şekilde planlanıyor.

Belediye, bu tür kurslarla çocukların zihinsel donanımını artırmayı ve onların yeteneklerini ortaya çıkaracak ortamlar sağlamayı amaçlıyor.

PURSAKLAR BELEDİYESİ, ÇOCUKLARIN HAYAL GÜÇLERİNİ VE ZİHİNSEL BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK AMACIYLA...

PURSAKLAR BELEDİYESİ, ÇOCUKLARIN HAYAL GÜÇLERİNİ VE ZİHİNSEL BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK AMACIYLA PURSAKLAR YAŞAM MERKEZİ’NDE AKIL VE ZEKA OYUNLARI KURSU DÜZENLİYOR.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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