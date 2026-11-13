Bakanın canlı yayındaki övgüsü: Sami Er'in çalışmaları dikkat çekti

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, bir televizyon kanalının canlı yayını sırasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın övgüsüne mazhar oldu. Bakan Bayraktar, yayında Başkan Er için "Çok iyi işler yapıyor" ifadelerini kullandı; Başkan Er de kendisine teşekkür etti.

canlı yayındaki an:

Yayında bulunan Bakan Alparslan Bayraktar, bölgede bulunmasının verdiği bağlamla kısa bir değerlendirme yaparak Sami Er'in çalışmalarına vurgu yaptı. Söz konusu ifade canlı yayın esnasında duyuldu ve başkanın teşekkürünü takip etti; görüşmede başka ayrıntılar paylaşılmadı.

etkileri ve değerlendirme:

Merkezi düzeyden gelen bu tür kısa ama belirgin övgüler, yerel yönetimlerin görünürlüğünü artırıyor ve gündeme dair dikkat çekiyor. COP31 gibi uluslararası bir etkinlikte gerçekleşmesi, yerel yönetim-vatandaş ilişkisinin ve belediye hizmetlerinin iklim gündemiyle ilişkilendirilmesinin önemini hatırlatıyor. Başkan Er'in teşekkürle karşılık vermesi, iki makam arasındaki ilişkinin olumlu yansıması olarak değerlendirildi.

Olay, kısa bir canlı yayın etkileşimi olarak kayda geçti; taraflar herhangi bir ek açıklama yapmadı ve konuya ilişkin detaylar paylaşılmadı.

BAKAN BAYRAKTAR'DAN BAŞKAN SAMİ ER'E CANLI YAYINDA ÖVGÜ: "ÇOK İYİ İŞLER YAPIYOR"