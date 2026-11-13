Karaman'da antibiyotik direncine karşı toplum bilinci güçlendiriliyor

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Dünya Antimikrobiyal Direnç Farkındalık Haftası kapsamında açılan bilgilendirme standında vatandaşlar ve sağlık çalışanlarına antibiyotiklerin doğru ve bilinçli kullanımı hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Etkinlikte, gereksiz antibiyotik kullanımının oluşturduğu risklere dikkat çekildi ve toplumda farkındalık oluşturulması hedeflendi.

hangi konular anlatıldı:

Standı ziyaret edenlere, antibiyotiklerin yalnızca hekim önerisi ve kontrolünde kullanılması gerektiği vurgulandı. Tedavi sürecinde ilaçların doktor tarafından belirlenen doz ve sürede alınmasının önemine yer verildi. Ayrıca, gereksiz antibiyotik tüketiminin sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği ve antimikrobiyal direncin yayılmasına katkıda bulunduğu anlatıldı.

hastane yönetiminin mesajı:

Hastane yönetimi, toplum sağlığının korunması ve sağlık bilincinin artırılması amacıyla bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının sürdürüleceğini bildirdi. Yapılan açıklamada, antibiyotik direnciyle mücadelede hem sağlık çalışanlarının hem de halkın bilinçlenmesinin anahtar olduğuna dikkat çekildi.

KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE DÜNYA ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ FARKINDALIK HAFTASI KAPSAMINDA AÇILAN BİLGİLENDİRME STANDINDA, VATANDAŞLARA VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ANTİBİYOTİKLERİN DOĞRU VE BİLİNÇLİ KULLANIMI KONUSUNDA BİLGİ VERİLDİ.