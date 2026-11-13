Dolar 50,3646 +0,16%
Euro 55,7073 +0,16%
Bist 11.855,66 +0,38%
Altın Gram 6.318,18 +0,43%
EUR/USD 1,1057 -0,02%
Brent Petrol 95,53 -0,30%
--°

Karaman'da antibiyotik direncine karşı toplum bilinci güçlendiriliyor

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki stantta antibiyotiklerin yalnızca hekim önerisiyle ve uygun dozda kullanılmasının önemi anlatıldı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 12:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Karaman'da antibiyotik direncine karşı toplum bilinci güçlendiriliyor

Karaman'da antibiyotik direncine karşı toplum bilinci güçlendiriliyor

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Dünya Antimikrobiyal Direnç Farkındalık Haftası kapsamında açılan bilgilendirme standında vatandaşlar ve sağlık çalışanlarına antibiyotiklerin doğru ve bilinçli kullanımı hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Etkinlikte, gereksiz antibiyotik kullanımının oluşturduğu risklere dikkat çekildi ve toplumda farkındalık oluşturulması hedeflendi.

hangi konular anlatıldı:

Standı ziyaret edenlere, antibiyotiklerin yalnızca hekim önerisi ve kontrolünde kullanılması gerektiği vurgulandı. Tedavi sürecinde ilaçların doktor tarafından belirlenen doz ve sürede alınmasının önemine yer verildi. Ayrıca, gereksiz antibiyotik tüketiminin sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği ve antimikrobiyal direncin yayılmasına katkıda bulunduğu anlatıldı.

hastane yönetiminin mesajı:

Hastane yönetimi, toplum sağlığının korunması ve sağlık bilincinin artırılması amacıyla bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının sürdürüleceğini bildirdi. Yapılan açıklamada, antibiyotik direnciyle mücadelede hem sağlık çalışanlarının hem de halkın bilinçlenmesinin anahtar olduğuna dikkat çekildi.

KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ&#039;NDE DÜNYA ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ FARKINDALIK HAFTASI...

KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE DÜNYA ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ FARKINDALIK HAFTASI KAPSAMINDA AÇILAN BİLGİLENDİRME STANDINDA, VATANDAŞLARA VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ANTİBİYOTİKLERİN DOĞRU VE BİLİNÇLİ KULLANIMI KONUSUNDA BİLGİ VERİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Aile hekimliğinde uzaktan bakım: UHDS ile görüntülü randevu uygulaması
images

Kayseri'de üniversitelilerle psikolojik dayanıklılık eğitimi
images

Kanka hastanesi'nde lösemili çocuklara moral etkinliği
images

Yahyalı'da ulaşım rahatlayacak: Camiikebir'de sıcak asfalt hazırlıkları

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eski bakan Akarcalı gençlere uzun vadeli kariyer kurgusunu anlattı

Amasra'da kendilerini ocağa kapatan madencilerin eylemi 21 saattir sürüyor; 10 işçi sağlık nedeniyle çıkarıldı

Aksaray'da şase arızası elektrik panosunu alevlere boğdu

Hafızlıklarını tamamlayan 33 kız öğrenci kutsal topraklara uğurlandı

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Saray'da öğretmenlere yönelik beş günlük stem eğitimi tamamlandı