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Vahdettin köşkünde kabul: Çekmeköy belediye başkanı Orhan Çerkez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i kabul etti; Abdullah Özdemir ve Fatih Sırmacı da hazır bulundu.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 16:03

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Vahdettin köşkünde kabul: Çekmeköy belediye başkanı Orhan Çerkez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü

Görüşmenin çerçevesi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i kabul etti. Kabul, resmi bir çerçevede gerçekleşti ve taraflar arasındaki görüşme Vahdettin Köşkü'nde sürdü.

Katılımcılar ve temsilciler:

Kabul sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Fatih Sırmacı da hazır bulundu. Toplantıda belediye ve parti yöneticilerinin bir arada bulunduğu görüldü.

Basına kapalı oturum:

Kabul basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Görüşmenin içeriği ve ele alınan konularla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANI ORHAN ÇERKEZ&#039;İ VAHDETTİN KÖŞKÜ&#039;NDE...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANI ORHAN ÇERKEZ'İ VAHDETTİN KÖŞKÜ'NDE KABUL ETTİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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