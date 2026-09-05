Bakan Işıkhan Zonguldak'ta istihdam ve yatırımları yerinde dinledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Zonguldak programı kapsamında Valilik ve AK Parti İl Başkanlığı'na ziyaretlerde bulundu. Kente gelişinde ilk olarak Valilik'e geçen Bakan, resmi karşılama töreninin ardından programını sürdürdü.

valilik temasları:

Ziyarette Bakan Işıkhan, Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından Valilik Şeref Defterini imzalayan Işıkhan, makamda yapılan görüşmede kentteki istihdam durumu ve kamu yatırımları hakkında brifing aldı.

parti binasında gerçekleşen görüşme:

Valilik temaslarını tamamlayan Bakan Işıkhan, daha sonra AK Parti Zonguldak İl Başkanlığını ziyaret etti. Parti binasında il yönetimi ve teşkilat mensupları tarafından karşılanan Işıkhan, partililerle bir araya gelerek teşkilat çalışmaları üzerine istişarelerde bulundu. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerdeki görüşmelerde, ilin istihdam dinamikleri ve devam eden kamu yatırımlarına ilişkin bilgi alışverişi yapıldığı bildirildi. Ziyaretler, Valilik ve parti organlarıyla doğrudan temas kurularak yerel önceliklerin masaya yatırılması amacıyla planlandı.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI PROF. DR. VEDAT IŞIKHAN, ZONGULDAK PROGRAMI KAPSAMINDA VALİLİK VE AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI’NA ZİYARETTE BULUNDU.