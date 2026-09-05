Dolar 48,4248 +0,02%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.969,58 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Bakan Işıkhan Zonguldak'ta istihdam ve yatırımları yerinde dinledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Zonguldak'ta valilikte istihdam ve kamu yatırımları hakkında brifing aldı ve teşkilatla görüştü.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 14:18

GÜNCELLEME: 05 Eylül 2026 - 14:22

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Bakan Işıkhan Zonguldak'ta istihdam ve yatırımları yerinde dinledi

Bakan Işıkhan Zonguldak'ta istihdam ve yatırımları yerinde dinledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Zonguldak programı kapsamında Valilik ve AK Parti İl Başkanlığı'na ziyaretlerde bulundu. Kente gelişinde ilk olarak Valilik'e geçen Bakan, resmi karşılama töreninin ardından programını sürdürdü.

valilik temasları:

Ziyarette Bakan Işıkhan, Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından Valilik Şeref Defterini imzalayan Işıkhan, makamda yapılan görüşmede kentteki istihdam durumu ve kamu yatırımları hakkında brifing aldı.

parti binasında gerçekleşen görüşme:

Valilik temaslarını tamamlayan Bakan Işıkhan, daha sonra AK Parti Zonguldak İl Başkanlığını ziyaret etti. Parti binasında il yönetimi ve teşkilat mensupları tarafından karşılanan Işıkhan, partililerle bir araya gelerek teşkilat çalışmaları üzerine istişarelerde bulundu. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerdeki görüşmelerde, ilin istihdam dinamikleri ve devam eden kamu yatırımlarına ilişkin bilgi alışverişi yapıldığı bildirildi. Ziyaretler, Valilik ve parti organlarıyla doğrudan temas kurularak yerel önceliklerin masaya yatırılması amacıyla planlandı.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI PROF. DR. VEDAT IŞIKHAN, ZONGULDAK PROGRAMI KAPSAMINDA VALİLİK...

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI PROF. DR. VEDAT IŞIKHAN, ZONGULDAK PROGRAMI KAPSAMINDA VALİLİK VE AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI’NA ZİYARETTE BULUNDU.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Girne açıklarında arama sürüyor: 1 naaşa daha ulaşıldı, can kaybı 13'e yükseldi
images

Başkan Er Yakınca'da altyapıyı tamamladı, Malatya'ya alternatif ulaşım hazırlanı...
images

Expo alanı kalıcı yatırımla Antalya'nın hizmetine açılıyor
images

KKTC'de yolcu gemisi faciasında can kaybı 13'e yükseldi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa'da tarımdan ormana sıçrayan yangında ekipler ve köylüler sahada

saha heyecanı ümraniye’de: minik kramponlar zafer kupası için yarıştı

Manisa'da bağbozumu coşkusu bağlarda başladı

Ceylan Karavil Park AVM'de çocuklar Barbie Hayal Dünyası'nda yeteneklerini keşfedecek

TREND HABERLER

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye otomobil çarptı: biri ağır