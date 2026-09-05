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Bursa'da tarımdan ormana sıçrayan yangında ekipler ve köylüler sahada

Danacılar yakınında saat 14.00'te başlayan ot yangını tarım arazilerinden ormana sıçradı; itfaiye, orman ekipleri ve köylüler söndürme çalışması yürütüyor.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 15:16

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bursa'da tarımdan ormana sıçrayan yangında ekipler ve köylüler sahada

Bursa'da tarımdan ormana sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Danacılar köyü yakınlarında tarım arazilerinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Olay yerine sevk edilen ekipler, alevleri büyümeden kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.

müdahale ekipleri ve operasyonun seyri:

Edinilen bilgiye göre, yangın saat 14.00 sıralarında Danacılar yakınlarında ot yangını olarak başladı. Alevlerin ormana doğru ilerlemesi üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Büyükorhan, Orhaneli ve Harmancık istasyonlarından toplam 5 araç bölgeye sevk edildi. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de, Baloğlu ile Büyükorhan Danacılar köyleri arasında ormana sirayet eden yangına karadan ve havadan müdahale etmeye başladı.

köylülerin katkısı ve sürdürülen çalışmalar:

İtfaiye ve orman ekiplerinin yangınla mücadelesi sürerken, bölge sakinlerinden de destek istendi. Köylüler tankerlerle söndürme çalışmalarına yardım ediyor; ekipler, yangının seyrine göre takviye araç ve personel talebini değerlendirmeye devam ediyor. Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için vatandaşların bölgeye yaklaşmaması ve ekiplerin çalışmalarına engel olmaması uyarısında bulundu.

BURSA’NIN BÜYÜKORHAN İLÇESİ DANACILAR MAHALLESİ MEVKİİNDE ÇIKAN YANGIN, ORMANLIK ALANA DOĞRU...

BURSA’NIN BÜYÜKORHAN İLÇESİ DANACILAR MAHALLESİ MEVKİİNDE ÇIKAN YANGIN, ORMANLIK ALANA DOĞRU İLERLERKEN EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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