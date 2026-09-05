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Başkan Er Yakınca'da altyapıyı tamamladı, Malatya'ya alternatif ulaşım hazırlanıyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yakınca 41. rezerv alanında içme suyu, kanalizasyon ve 2 kilometrelik yol çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 13:16

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Başkan Er Yakınca'da altyapıyı tamamladı, Malatya'ya alternatif ulaşım hazırlanıyor

çalışmanın kapsamı:

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yakınca Mahallesi Osman Gazi Caddesi üzerinde tamamlanan altyapı ve yol çalışmalarını inceledi. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen asfalt, kaldırım, aydınlatma ile içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarına kadar uzanan uygulamalar yerinde görüldü.

Başkan Er, rezerv alanındaki konutların teslim aşamasına geldiğini belirterek bölgedeki altyapının eksiksiz şekilde tamamlandığını vurguladı. Çalışmalar kapsamında kavşaklarda gerçekleştirilen geometrik düzenlemeler sayesinde trafik akışının daha güvenli hâle getirildiğini söyledi.

ulaşım ve alternatif güzergâh:

Yakınca bölgesi, Malatya için sadece konut altyapısı anlamında değil, ulaşım yatırımları açısından da önemli bir noktada bulunuyor. Başkan Er, bölgeden geçen güzergâhta yapımı süren ikinci viyadük ile İkizce’den Adıyaman yoluna bağlanacak alternatif hattın planlandığını ve bunun kente yeni bir bağlantı sunacağını aktardı. Ayrıca projenin yakın zamanda bölgenin trafik yükünü hafifleteceği ifade edildi.

Yapılan çalışmalar arasında yaklaşık 2 kilometrelik asfaltlama, kaldırım düzenlemeleri ve cadde aydınlatmasının yer aldığı belirtildi. Er, "Her zaman dediğimiz gibi Malatya’nın her yerindeyiz" sözleriyle projenin kent genelindeki bütünsel altyapı yaklaşımının parçası olduğunu belirtti.

vatandaşla buluşma ve yeniden inşa süreci:

Büyükşehir Belediye Başkanı, cadde üzerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek projenin ilerleyişi hakkında bilgi aldı. Deprem sonrası yeniden inşa sürecine de değinen Er, kentte yürütülen operasyon kapsamında 125 bin bağımsız bölüm üretildiğini hatırlatarak Malatya’nın yaralarını sararken geleceğin şehir dokusunu da inşa ettiklerini söyledi.

Başkan Er, Yakınca 41. rezerv alanındaki çalışmaların tamamlanmasının bölge sakinleri için hem yaşam kalitesi hem de ulaşım açısından somut bir katkı sağlayacağını belirterek projenin Malatya’ya hayırlı olmasını diledi.

BAŞKAN ER,&quot; MALATYA’NIN HER NOKTASINDA SAHADAYIZ&quot;

BAŞKAN ER," MALATYA’NIN HER NOKTASINDA SAHADAYIZ"

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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