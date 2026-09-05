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Manisa'da bağbozumu coşkusu bağlarda başladı

Manisa'da Hacıhaliller'de bağbozumu şenlikleri başladı; protokol üyeleri sembolik üzüm hasadı yaptı. Etkinlikler dört gün sürecek ve çeşitli programlar sunacak.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 15:12

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Manisa'da bağbozumu coşkusu bağlarda başladı

Manisa'da bağbozumu şenlikleri başladı

Manisa'da üzüm hasat sezonunun simgesi haline gelen Bağbozumu Şenlikleri, Şehzadeler ilçesine bağlı Hacıhaliller Mahallesi'nde düzenlenen programla başladı. Kahvaltının ardından törene katılan protokol üyeleri ve davetliler bağlara girerek sezonun ilk sembolik üzüm hasadını gerçekleştirdi.

protokol bağlara girip ilk hasadı yaptı:

Etkinliğe Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener, belediye başkan yardımcıları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kahvaltının ardından protokol üyeleri bağlara girerek sezonun ilk sembolik üzüm hasadını gerçekleştirdi; başkanlar üreticiler ve tarım işçileriyle de görüşüp kolaylık diledi.

etkinlik programı ve hedefler:

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Şehzadeler Belediyesi iş birliğinde düzenlenen şenliklerde konuşan Besim Dutlulu, üretim açısından bu yıl üzüm rekoltesinin yüksek olduğunu belirtti. Dutlulu, katılımcılara seslenirken şunları söyledi: "Bu yıl üzümümüz bol, gerçekten çok da güzel. Tabii fiyat konusunda sıkıntı var ama fiyatlar düşük diye bizim üzüme sahip çıkmamızı engelleyecek bir durum yok. Üzümün Manisa için ne kadar önemli olduğunu biliyor, onu ne kadar öne çıkarmamız gerektiği noktasında çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah fiyatlar da iyi seviyeye çıkar."

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek ise etkinliğin bağlardan başlamasının önemine dikkat çekti ve şu değerlendirmeyi yaptı: "Üzüm Manisa için sadece bir tarım ürünü değil, Manisa’nın kendisidir. Üzüm; Manisa’nın ekonomisi, kültürü, sofrası, geçmişle geleceğin birbirine bağlandığı bir değerdir." Şimşek, bağbozumu şenliklerinin ilerleyen yıllarda Manisa’nın markalarından biri hâline getirilmesini hedeflediklerini ve üreticinin emeğinin karşılığını alması için destek vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Organizatörler, şenliklerin dört gün boyunca süreceğini ve programda gastronomi etkinlikleri, kortej, sanat atölyeleri ve konserlerin yer alacağını bildirdi. Etkinliklerin bağların arasında başlamasının ayrı bir anlam taşıdığı, Manisa’nın üzüm kimliğinin hem yerel ekonomiye hem de turizme katkı sunmayı amaçladığı aktarıldı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri bağlarda yapılan sembolik hasada katıldı; başkanlar üreticiler ve tarım işçileriyle sohbet ederek sezon için iyi dileklerini iletti. Şenlikler boyunca üzümün tanıtımı ve üreticinin desteklenmesi teması ön planda tutulacak.

MANİSA’DA ÜZÜM HASAT SEZONUNUN SİMGESİ HALİNE GELEN BAĞBOZUMU ŞENLİKLERİ, HACIHALİLLER...

MANİSA’DA ÜZÜM HASAT SEZONUNUN SİMGESİ HALİNE GELEN BAĞBOZUMU ŞENLİKLERİ, HACIHALİLLER MAHALLESİ’NDE DÜZENLENEN PROGRAMLA BAŞLADI. KAHVALTININ ARDINDAN BAĞLARA GİREN PROTOKOL ÜYELERİ, SEZONUN İLK SEMBOLİK ÜZÜM HASADINI GERÇEKLEŞTİRDİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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