Girne açıklarında arama sürüyor: 1 naaşa daha ulaşıldı, can kaybı 13'e yükseldi

Girne açıklarında devam eden arama-kurtarma çalışmaları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan yolcu gemisi Filo Jet için yürütülen arama çalışmalarında akşam saatlerinde bir naaşa daha ulaşıldığını açıkladı. Bu gelişmeyle birlikte faciada yaşamını yitirenlerin sayısı 13 olarak tespit edilirken, halen 15 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

olay ve arama sürecinin seyri:

Filo Jet, 30 Ağustos'ta Girne Turizm Limanı'ndan ayrıldıktan kısa süre sonra alabora oldu. Kazada kaybolanları bulma çalışmaları yedinci gününe girerken, arama-kurtarma faaliyetlerine Türkiye Cumhuriyeti tarafından gönderilen Işın ve Alemdar isimli gemiler de dahil olmak üzere gece gündüz devam ediliyor. Üstel, güvenlik güçleri, helikopterler, uçaklar ve denizde görev yapan gemilerin 7/24 arama yaptığını belirtti.

Başbakan Üstel, çalışmaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktar, Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Paşa ile diğer yetkililer tarafından yakından takip edildiğini kaydetti. Üstel ayrıca ekiplerin gösterdiği çabaya teşekkür etti ve çalışmaların derinlik nedeniyle zaman aldığını vurguladı. 554 metre derinlikte yürütülen arama-kurtarma faaliyetlerinin ağır ilerlediğine dikkat çekti.

bulunan naaşın işlemleri:

Başbakan Üstel, ulaşılan naaşın önce Nalbantoğlu Hastanesi'ne götürüleceğini, ailelerle temasa geçildikten sonra yüz taraması ve DNA testi ile kimlik tespitinin yapılacağını açıkladı. Üstel hükümetin ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği'nin gerekli işlemleri yürüttüğünü, naaşın tespit ve teslim sürecinin bu çerçevede tamamlanacağını ifade etti.

Üstel, arama ekiplerinin pazardan beri 7/24 çalıştığını, büyük fedakarlık gösterildiğini ve bu nedenle kamuoyundan sabır beklendiğini belirtti. Başbakanın konuşmasında bir kez daha baş sağlığı dileği ve sabır temennisi yer aldı.

Girne açıklarında süren çalışmaların sonucuna göre yetkililer yeni bilgilendirmeler yapacak. Şu an için resmi rakamlar doğrultusunda faciada yaşamını yitirenlerin sayısı 13, kayıp olan kişi sayısı ise 15 olarak kaydedildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan yolcu gemisine yönelik sürdürülen arama çalışmalarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükselirken, kayıp 15 kişi aranıyor.