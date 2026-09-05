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Ceylan Karavil Park AVM'de çocuklar Barbie Hayal Dünyası'nda yeteneklerini keşfedecek

Diyarbakır'da 5-6 Eylül'de Ceylan Karavil Park AVM'de düzenlenen Barbie Hayal Dünyası'nda çocuklar 7'den fazla aktiviteyle yeteneklerini keşfedecek.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 15:12

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ceylan Karavil Park AVM'de çocuklar Barbie Hayal Dünyası'nda yeteneklerini keşfedecek

Ceylan Karavil Park AVM'de renkli bir hafta sonu

Diyarbakır'da 5-6 Eylül tarihlerinde Ceylan Karavil Park AVM'de düzenlenen Barbie Hayal Dünyası etkinliği, çocuklara yaratıcı deneyimler sunuyor. Etkinlik her iki günde de 14.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek ve katılım ücretsiz.

etkinlikte neler var:

Barbie Hayal Dünyası'nda çocuklar, kendilerini farklı rollerde deneyimleme imkânı bulacak. Alan içinde çocuklar 7'den fazla farklı aktivite ile karşılaşacak; sanat atölyelerinden spor ve bisiklet temalı oyunlara kadar çeşitlenen etkinlikler, katılımcılara hem eğlence hem de öğrenme fırsatı sunuyor.

hedef kitle ve katılım:

Etkinlik, özellikle okul çağındaki çocuklar ve aileleri için tasarlandı. Katılımcılar, Barbie'nin renkli konsepti eşliğinde kendilerini bir sanatçı, bisikletçi veya sporcu gibi hissederek yeteneklerini keşfetme şansı bulacak. Organizasyonun ücretsiz olması, ailelerin etkinliği rahatça ziyaret etmesine olanak tanıyor.

Renkli aktiviteleri ve interaktif düzenlemeleriyle Barbie Hayal Dünyası, 5-6 Eylül tarihlerinde Ceylan Karavil Park AVM'de çocuklara unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor. Aileler için keyifli ve öğretici bir hafta sonu alternatifi sunan etkinlik, çocukların hayal gücünü desteklemeye odaklanıyor.

DİYARBAKIR&#039;DA, CEYLAN KARAVİL PARK AVM’DE 5-6 EYLÜL TARİHLERİNDE BARBİE HAYAL DÜNYASI ETKİNLİĞİ...

DİYARBAKIR'DA, CEYLAN KARAVİL PARK AVM’DE 5-6 EYLÜL TARİHLERİNDE BARBİE HAYAL DÜNYASI ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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