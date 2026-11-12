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Bakan Tekin'den Bahçeli'ye taziye, davetiye ve eğitim kitapları

Yusuf Tekin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu molasında MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek taziye iletti, davetiye verdi ve iki eğitim kitabı sundu.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 16:08

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Bakan Tekin'den Bahçeli'ye taziye, davetiye ve eğitim kitapları

ziyaretin detayları:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyaret, Milli Eğitim Bakanlığı'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu çalışmaları sırasında verilen mola esnasında gerçekleştirildi.

takdim edilen kitaplar ve davetiye:

Ziyarette Tekin, Bahçeli'ye vefat eden kız kardeşi Serpil Bahçeli için taziye dileklerini iletti ve kendi kızının düğün davetiyesini sundu. Bakanlık tarafından hazırlanan, temel eğitim ve ortaöğretim kademelerine yönelik iki kitap da takdim edildi: Hakan ile Bilge’nin Türk Dünyası Yolculuğu ve Türk Dünyası Kültür Atlası: Bilge ve Hakan’ın Zamanı Aşan Yolculuğu.

görüşmenin çerçevesi ve anlamı:

Açıklamada ziyaret sırasında taziye, davetiye ve kitap takdiminin öne çıktığı ifade edildi. Bu tür ziyaretler hem kişisel taziye iletişimi hem de eğitim içeriklerinin paylaşılması bağlamında değerlendiriliyor; takdim edilen eserlerin eğitim kademelerine yönelik hazırlanmış olması bakanlığın kültürel ve eğitsel üretime verdiği önemi yansıtıyor.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NDE (TBMM) MİLLİYETÇİ HAREKET...

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NDE (TBMM) MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) LİDERİ DEVLET BAHÇELİ’Yİ ZİYARET ETTİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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