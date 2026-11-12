Moskova'da üst düzey temas: Witkoff ve Kushner'in Putin ile buluşması

Moskova'da üst düzey görüşme

Steve Witkoff ve Jared Kushner adlı ABD'li müzakereciler, Rusya'nın başkenti Moskova'da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Tarafların buluşması:

Adı geçen iki ABD'li temsilci ile Rusya liderinin aynı ortamda bulunması, diplomasi ve uluslararası ilişkiler çevrelerinde ilgiyi arttırdı.

Beklenen etkiler:

Böylesi üst düzey temaslar genellikle iki ülke ilişkilerine dair değerlendirmeleri ve diplomatik algıları şekillendirebilir; görüşmenin yalnızca katılımcı isimleri ve buluşma yeri kamuoyuna yansımıştır.

ABD’li müzakereciler Steve Witkoff ve Jared Kushner, Rusya’nın başkenti Moskova’da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.