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Moskova'da üst düzey temas: Witkoff ve Kushner'in Putin ile buluşması

Steve Witkoff ve Jared Kushner, Moskova'da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi; görüşme uluslararası kamuoyunda dikkat çekti.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 16:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Moskova'da üst düzey temas: Witkoff ve Kushner'in Putin ile buluşması

Moskova'da üst düzey görüşme

Steve Witkoff ve Jared Kushner adlı ABD'li müzakereciler, Rusya'nın başkenti Moskova'da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Tarafların buluşması:

Adı geçen iki ABD'li temsilci ile Rusya liderinin aynı ortamda bulunması, diplomasi ve uluslararası ilişkiler çevrelerinde ilgiyi arttırdı.

Beklenen etkiler:

Böylesi üst düzey temaslar genellikle iki ülke ilişkilerine dair değerlendirmeleri ve diplomatik algıları şekillendirebilir; görüşmenin yalnızca katılımcı isimleri ve buluşma yeri kamuoyuna yansımıştır.

ABD’li müzakereciler Steve Witkoff ve Jared Kushner, Rusya’nın başkenti Moskova’da Devlet Başkanı...

ABD’li müzakereciler Steve Witkoff ve Jared Kushner, Rusya’nın başkenti Moskova’da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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