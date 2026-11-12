KKTC'de cumhuriyet coşkusuna Türk Yıldızları eşlik etti

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı için gösteri yapmak üzere ülkeye gelen Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları'nı kabul etti.

karşılama ve bakanın sözleri:

Ertuğruloğlu, pilotları kapıda karşılayarak "Burası sizin eviniz, evinize hoş geldiniz" dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden bakan, timi "Sizleri burada görmekten onur duyuyoruz. Türk milletinin gururusunuz" sözleriyle karşıladı.

gösterinin önemi ve beklentiler:

Bakan, Kıbrıs Türk halkının cumhuriyet coşkusuna katkı sağlayan Türk Yıldızları'na teşekkür ederek, KKTC'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenecek gösteride pilotlara başarılar diledi. Kabul töreni, kutlama hazırlıklarına moral katarken cumhuriyet vurgusunu güçlendirdi.

KKTC DIŞİŞLERİ BAKANI TAHSİN ERTUĞRULOĞLU, KKTC’NİN 43’ÜNCÜ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜN KUTLANACAĞI 15 KASIM CUMHURİYET BAYRAMI’NDA GÖSTERİ YAPMAK ÜZERE ÜLKEYE GELEN TÜRK HAVA KUVVETLERİ AKROBASİ TİMİ TÜRK YILDIZLARI’NI KABUL ETTİ.