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Kadın meclisinde yeniden güven: Alten 2026-2028 dönemine seçildi

Denizli Kent Konseyi Kadın Meclisi 26. seçimli olağan genel kurulunda Dr. Meral Alten delegelerin desteğiyle 2026-2028 dönemi için yeniden başkan seçildi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 16:21

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EDİTÖR: Caner Şahin

Kadın meclisinde yeniden güven: Alten 2026-2028 dönemine seçildi

genel kurul tamamlandı:

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi 26. Seçimli Olağan Genel Kurulu, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Divan başkanlığını Prof. Dr. Pınar Yavuzçehre üstlendi ve toplantı saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

katılım ve açılış konuşmaları:

Genel kurul, protokol konuşmaları ve divan teşkili sonrasında aday tanıtımlarıyla sürdü. Toplantıya Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, Nilgün Çavuşoğlu (Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun eşi), Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, kadın belediye meclis üyeleri, kadın muhtarlar, kadın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meclis üyeleri ve kadın kooperatifleri katıldı.

oylama sonuçları ve yeni dönem:

Kadın Meclisi Başkanlığı ve 13 kişilik yürütme kurulu için kapalı sandık usulüyle yapılan seçimde toplam 91 oy kullanıldı. Adaylar Dr. Meral Alten ile Şerife Ozan arasındaydı. Oylama sonucu Dr. Meral Alten ve ekibi 48 oy alırken, Şerife Ozan ve ekibi 43 oy aldı; böylece Alten 2026-2028 dönemi için yeniden başkanlığa seçildi.

yürütme kurulu listesi:

Dr. Meral Alten'in yeni yürütme kurulu asil üyeleri şu isimlerden oluştu: Selma Ger Öğün, Tülay Sücüllü, Nuray Şadiye Kaya, İnci Kaygı, Aylin Bartu, Sena Baydar, Elif Ceren Pehlivan, Duygu Çalık, Aliye Ecem Kabayuka, Aslı Vize, Nezahat Candoğan, Tülay Ören, Fatma Değirmencioğlu.

Seçim sonrası değerlendirmesinde Dr. Meral Alten, sürecin rekabetten çok dayanışma ve ortak çalışma ruhuyla geçtiğini vurguladı. Alten, tüm delegelere teşekkür ederek Denizli'de kadınların kent yönetiminde ve sosyal yaşamda daha güçlü söz sahibi olması için projelere hız kesmeden devam edeceklerini belirtti ve yeni dönemin şehre hayırlı olmasını diledi.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ 26. SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURULU...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ 26. SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ. İKİ ADAYIN YARIŞTIĞI SEÇİMDE, MEVCUT BAŞKAN DR. MERAL ALTEN VE EKİBİ GÜVEN TAZELEYEREK YENİDEN GÖREVE SEÇİLDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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