Fırıncı esnafı artan maliyetle başa çıkamıyor: yılbaşında zam talebi sinyali

Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Ali Yiğit, son dönemde yükselen üretim maliyetlerinin fırıncı esnafını zor durumda bıraktığını belirtti. Artan girdi fiyatları ve sınırlı satış fiyatı aralığı nedeniyle birçok fırının kârlılık sağlayamadığını ifade etti.

Maliyet artışının boyutları:

Yiğit, geçmişte belirlenen zam oranlarının artık yetersiz kaldığını vurguladı. Örnek vererek unun 930 TL iken şimdi 1450 TL olduğunu, odunun 5 bin TL den 7 bin TL ye çıktığını ve mayanın 950 TL den 1450 TL ye yükseldiğini aktardı. Buna karşın bazı fırınların ekmeği hâlâ 17,5 TL den satmaya çalıştığını, bunun giderleri karşılamaya yetmediğini söyledi.

Zam talebinin zamanlaması:

Henüz resmi bir zam talebi iletmediklerini belirten Yiğit, yılbaşına doğru asgari ücrette beklenen artışın ardından maliyet hesabı yapacaklarını söyledi. Büyük olasılıkla 11. ayın sonu ya da 12. ayın 1'inde maliyetleri hesaplayıp, esnafı kâra sokacak şekilde bir zam talebi gündeme getireceklerini ifade etti.

Yiğit ayrıca esnafın çoğunlukla kendi sermayesiyle işletme yürüttüğünü, sermayesi olmayan bazı fırıncıların un almaya dahi parası olmadığını belirterek sektörün mali açıdan zorlandığını vurguladı.

SAMSUN FIRINCILAR ODASI BAŞKANI ALİ YİĞİT, ARTAN UN, ODUN VE MAYA MALİYETLERİ NEDENİYLE FIRINCI ESNAFININ ZARAR ETTİĞİNİ BELİRTEREK YILBAŞINDA EKMEĞE ZAM TALEBİNDE BULUNABİLECEKLERİNİ AÇIKLADI.