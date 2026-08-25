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Efeler’de temizlik seferberliği: gece gündüz süren ekipler sahada

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinden kırsala gece gündüz çalışarak cadde, sokak ve etkinlik alanlarını temizliyor.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 14:41

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EDİTÖR: Aslı Han

Efeler’de temizlik seferberliği: gece gündüz süren ekipler sahada

Efeler genelinde yürütülen temizlik çalışmaları

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde temizlik çalışmalarını gece gündüz aralıksız sürdürüyor.

Kent merkezinden kırsal mahallelere kadar geniş bir alanda yürütülen çalışmalarla Efeler’in daha temiz ve yaşanabilir olması için yoğun mesai harcanıyor. Ekipler, alanlarda çevre temizliğine yönelik görevlerini düzenli bir program çerçevesinde yerine getiriyor.

Sokak ve cadde temizlikleri:

Temizlik ekipleri özellikle Ata, Cuma, Adnan Menderes, Köprülü Veysipaşa, Meşrutiyet ve Mesudiye mahallelerinde cadde ve sokaklarda süpürme ve temizlik çalışmaları yapıyor. Bu çalışmalar, mahallelerin günlük temizlik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik planlı müdahaleler olarak sürdürülüyor.

Etkinlik sonrası temizlik çalışmaları:

Efeler Belediyesi ekipleri, vatandaşların ortak kullanım alanlarında gerçekleştirilen etkinliklerin ardından da temizlik çalışmalarına devam ediyor. Danişment, Kuyucular, Tepecik, Şahnalı, Kozalaklı, Mesutlu, Umurlu ve Terziler mahallelerinde düğün alanlarının temizliği yapılarak alanlar yeniden vatandaşların kullanımına hazır hale getirildi.

Ekiplerin düzenli çalışmaları sayesinde mahallelerdeki temizlik hizmetleri planlı ve sürekli olarak yürütülüyor.

EFELER BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, İLÇE GENELİNDE TEMİZLİK ÇALIŞMALARINI GECE...

EFELER BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, İLÇE GENELİNDE TEMİZLİK ÇALIŞMALARINI GECE GÜNDÜZ SÜRDÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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