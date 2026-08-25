Baykan'da fenalaşan 9 yaşındaki kız hastanede hayatını kaybetti

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, Ziyaret beldesindeki evinde dün gece fenalaşan 9 yaşındaki Merve Kınay, ailesi tarafından ilk olarak Baykan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk değerlendirmede çocuğun havale geçirdiği değerlendirildi ve durumu ağırlaştı.

Tıbbi müdahale ve sevk:

İlk müdahalenin ardından Merve Kınay, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede görevli doktorların tüm müdahalelerine rağmen çocuk kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Aile ve çevrenin tepkisi:

Merve Kınay'ın vefatı, ailesi ve yakınlarını derin üzüntüye boğdu. Olayla ilgili yetkililerden yapılan resmi bir açıklama henüz yayınlanmadı; edinilen bilgiler sınırlı tutuluyor.

SİİRT’İN BAYKAN İLÇESİNDE YAŞAYAN 9 YAŞINDAKİ MERVE KINAY, DÜN GECE ZİYARET BELDESİNDEKİ EVİNDE HAVALE GEÇİRMESİ SONUCU KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMAYARAK HAYATINI KAYBETTİ.