Baykan'da fenalaşan 9 yaşındaki kız hastanede hayatını kaybetti

Olayın gelişimi:
Edinilen bilgilere göre, Ziyaret beldesindeki evinde dün gece fenalaşan 9 yaşındaki Merve Kınay, ailesi tarafından ilk olarak Baykan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk değerlendirmede çocuğun havale geçirdiği değerlendirildi ve durumu ağırlaştı.
Tıbbi müdahale ve sevk:
İlk müdahalenin ardından Merve Kınay, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede görevli doktorların tüm müdahalelerine rağmen çocuk kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.
Aile ve çevrenin tepkisi:
Merve Kınay'ın vefatı, ailesi ve yakınlarını derin üzüntüye boğdu. Olayla ilgili yetkililerden yapılan resmi bir açıklama henüz yayınlanmadı; edinilen bilgiler sınırlı tutuluyor.
SİİRT’İN BAYKAN İLÇESİNDE YAŞAYAN 9 YAŞINDAKİ MERVE KINAY, DÜN GECE ZİYARET BELDESİNDEKİ EVİNDE HAVALE GEÇİRMESİ SONUCU KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMAYARAK HAYATINI KAYBETTİ.
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