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Darende'de alerjik yakınma yaşayan 80 yaşındaki hasta hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi

Darende'de alerjik şikayetle tedavi gören 80 yaşındaki H.E. ileri tetkik için sağlık ekiplerinin koordinasyonuyla hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 14:41

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EDİTÖR: Serkan Varol

Darende'de alerjik yakınma yaşayan 80 yaşındaki hasta hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi

Darende'de alerjik rahatsızlık nedeniyle sevk

Malatya'nın Darende ilçesinde alerjik şikayetle tedavi gören 80 yaşındaki H.E., ilk müdahalesinin ardından ileri tetkik ve tedavi için sevk edildi. Hasta, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

durum ve alınan karar:

H.E.'nin mevcut şikayetleri değerlendirildi ve daha kapsamlı tetkik ile tedavi olanaklarının sağlanması amacıyla ileri tetkik ve tedavi için sevk edilmesine karar verildi. Bu karar hastanın mevcut sağlık durumu gözetilerek alındı.

sevk süreci ve koordinasyon:

Sevk işlemi, sağlık ekiplerinin koordinasyonunda yürütüldü ve hasta hava ambulansıyla Malatya'ya gönderildi. Yapılan düzenlemeyle H.E.'nin transferi planlandığı şekilde sağlandı.

ALERJİ HASTASI HAVA AMBULANSIYLA MALATYA’YA SEVK EDİLDİ

ALERJİ HASTASI HAVA AMBULANSIYLA MALATYA’YA SEVK EDİLDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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