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Mevlid kandilinde erişim engeli: gençlerin İbrahimi Camii'ye girişi kısıtlandı

Batı Şeria'nın El Halil kentinde Mevlid Kandili etkinliğine İsrail askerleri müdahale etti; genç erkeklerin İbrahimi Camii'ye girişine izin verilmedi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 14:38

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Mevlid kandilinde erişim engeli: gençlerin İbrahimi Camii'ye girişi kısıtlandı

El Halil'de Mevlid kutlamalarına erişim engeli

Batı Şeria'nın El Halil kentinde Mevlid Kandili dolayısıyla düzenlenen kutlamalar sırasında, İsrail ordusunun uyguladığı güvenlik önlemleri İbrahimi Camii'ye erişimi kısıtladı. Eski Şehir bölgesinde toplanan Filistinliler, cami önünde uzun süre beklemek zorunda kaldı.

güvenlik kontrollerinin yoğunlaşması:

İsrail güçleri, bölgedeki güvenlik kontrollerini artırdı ve özellikle yüzlerce genç erkek Filistinlinin camiye girişine izin vermedi. Yetkililer gençlere yönelik kısıtlamaların uygulandığını belirtirken, halk giriş noktalarında bekleyişini sürdürdü.

Kısıtlamaların uygulandığı alanlarda kutlama için gelen vatandaşlar, cami çevresinde toplu halde bekledi. Bazı katılımcılar çocukları ve yaşlıları camiye sokulurken, gençlerin girişine izin verilmemesini protesto etti.

etkinlikler ve dini söylem:

Mevlid kutlamaları kapsamında yerel halk tatlı dağıttı ve ilahiler ile dini etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinliklerde İslami müzik grupları performanslar sundu ve cemaat toplu dualar etti.

İbrahimi Camii erişiminin engellendiğini duyuran Şeyh İshak İdris, "İsrail ordusu, yüzlerce gencin Hz. Muhammed’in doğumunun yıl dönümünü kutlamak için camiye girmesine izin vermiyor. Arap ve İslam ülkelerine, Filistin halkının haklarını destekleme, İsrail işgaline son verme ve Filistin halkının haklarına kavuşmasını sağlama çağrısında bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

Şeyh İdris'in açıklaması, bölgedeki dini ve toplumsal tepkilere dikkat çekerken, katılımcılar uluslararası kamuoyuna seslenme çağrısını yineledi.

Olayın ardından bölgedeki bekleyiş sürdü; yetkililerin uyguladığı kontrollerin ne kadar devam edeceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Yerel halk ise kutsal günün anısına düzenlenen etkinliklerin barışçıl şekilde sürmesini talep etti.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria&#039;da Mevlid Kandili dolayısıyla İbrahimi Camii&#039;ne girmek...

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Mevlid Kandili dolayısıyla İbrahimi Camii'ne girmek isteyen yüzlerce genç Filistinli erkeğin girişine izin vermedi.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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