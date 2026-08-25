Yandere'de kayalıklara çarpan hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Yandere köyü mevkiinde hafif ticari aracın takla atması

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen kazada, 31 VY 444 plakalı hafif ticari aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kayalıklara çarpıp takla attığı bildirildi.

Kaza ayrıntıları:

Edinilen bilgilere göre araç, Yandere köyü mevkiinde kontrolden çıkarak kayalıklara çarptı ve takla attı. Kazada araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Araçta bulunanların kimlik bilgilerine ilişkin açıklama yapılmadı.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

MARDİN'İN NUSAYBİN İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARACIN TAKLA ATMASI SONUCU 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ YARALANDI.