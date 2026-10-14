muğla’nın döngüsel inşaat atıkları projesi avrupa ikincisi oldu

projenin hedefleri:

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Döngüsel İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yönetimi ve Geri Kazanım Modeli projesi, inşaat ve yıkıntı faaliyetleri sonucu oluşan atıkların yalnızca bertaraf edilmesi yerine geri dönüştürülerek yeniden kullanılabilir malzemelere dönüştürülmesini amaçlıyor. Proje kapsamında geri kazanılan malzemelerin yol, altyapı ve üstyapı çalışmalarında değerlendirilmesi hedefleniyor; böylece doğal kaynak tüketiminin ve çevresel etkilerin azaltılmasına katkı sağlanması planlanıyor.

ödül ve tören bilgileri:

Proje, ICLEI Europe ve Avrupa Bölgeler Komitesi tarafından düzenlenen 2026 Local Sustainability Award yarışmasında Avrupa ikincisi seçildi. Ödül, Belçika’nın başkenti Brüksel'de, Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası kapsamında gerçekleştirilen törende takdim edildi ve ödülü Muğla Büyükşehir Belediyesi adına Genel Sekreter Tayfun Yılmaz teslim aldı.

uygulama modeli ve yerel etki:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Hafriyat Yönetimi ve Denetim Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, atık yönetiminde döngüsel ekonomi yaklaşımını yerel yönetim uygulamasına taşıyor. Belediye, atıkların yeniden ekonomik değere dönüştürüldüğü bir model kurarak hem çevre korumasına hem de kaynak verimliliğine katkı sağlamayı hedefliyor. Bu yaklaşım, kent içinde inşaat sektörünün çevresel etkilerini azaltma potansiyeli taşıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin bu uluslararası başarısı, kent politikalarının görünürlüğünü artırırken çevre dostu uygulamaların başka yerel yönetimlerce de benimsenmesi açısından örnek teşkil ediyor. Projenin uygulanmasıyla birlikte doğal kaynak tüketiminin azalması ve atıkların çevreye olan yükünün düşmesi bekleniyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras başarıya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Doğamızı koruyan, çevreye duyarlı ve geleceği gözeten çalışmalarımıza devam ediyoruz. Muğla’mızda hayata geçirdiğimiz bir projenin Avrupa’da ikincilik elde etmesi, kentimiz adına büyük bir gurur kaynağı' ifadelerini kullandı ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Avrupa ikinciliği, Muğla’nın sürdürülebilir kent politikalarının uluslararası platformda tanınmasını sağlarken, projenin yerel düzeyde yaygınlaşması ve benzer girişimlerin teşvik edilmesi açısından önemli bir referans oluşturuyor.

MUĞLA’NIN ‘SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PROJESİ’ AVRUPA İKİNCİSİ OLDU