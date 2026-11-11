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Özel harekat daireyi bastı: Adana'da tartışma bıçaklamayla sonuçlandı

Adana Kurtuluş Mahallesi'ndeki kavgada 42 yaşındaki Burak Y. boğazından yaralandı; evde kilitlenen şüpheli özel harekatla yakalandı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 16:01

GÜNCELLEME: 11 Kasım 2026 - 16:09

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Özel harekat daireyi bastı: Adana'da tartışma bıçaklamayla sonuçlandı

Olayın yaşandığı yer ve ilk müdahale:

Olay, Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Şinasi Efendi Caddesi üzerindeki bir apartmanın üçüncü katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki Dilyan Ö. ile arkadaşının arkadaşı olan 42 yaşındaki Burak Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Burak Y., boğazından bıçaklanarak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Burak Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanedeki ilk bilgilere göre Burak Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis müdahalesi ve özel harekat operasyonu:

Olay yerine gelen polis ekiplerini gören şüpheli Dilyan Ö., daireyi içeriden kilitleyerek teslim olmamayı tercih etti. Şüphelinin ikna çabalarına rağmen teslim olmaması üzerine bölgeye özel harekat timleri sevk edildi.

Kafe müşterilerinin tepkisi:

Operasyon hazırlıkları ve müdahale sürerken, olayın yakınındaki bir kafede oturan vatandaşların yaşananlara aldırış etmeden yemeklerini yemeye devam etmeleri dikkat çekti. O anlar çevredeki diğer görgü tanıklarının da dikkatini çektiği belirtildi.

Özel harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonla Dilyan Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ADANA’DA BİR APARTMAN DAİRESİNDE ÇIKAN TARTIŞMADA 42 YAŞINDAKİ ADAM BOĞAZINDAN BIÇAKLANDI. POLİS...

ADANA’DA BİR APARTMAN DAİRESİNDE ÇIKAN TARTIŞMADA 42 YAŞINDAKİ ADAM BOĞAZINDAN BIÇAKLANDI. POLİS EKİPLERİNİN OLAY YERİNE GELMESİNİN ARDINDAN KENDİSİNİ EVE KİLİTLEYEN ŞÜPHELİ TESLİM OLMAYINCA ÖZEL HAREKAT TİMLERİ OPERASYON DÜZENLEYEREK YAKALADI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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