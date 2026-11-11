Fidanlarla umut eken gün: Gönen'den Isparta'ya 18 bin fidan

Isparta'da 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü etkinlikleri

11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında Isparta'nın Gönen ilçesinde düzenlenen törende binlerce fidan toprakla buluştu. Etkinlikteki çalışmaların il genelindeki organizasyonun parçası olduğu, toplamda 18 hektarlık alanda 18 binin üzerinde fidanın dikildiği belirtildi.

Gönen'deki tören:

Gönen'de gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine Isparta Valisi Abdullah Erin, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve öğrenciler katıldı. Katılımcılar birlikte 2 bin 500 fidanı toprakla buluşturdu ve alanda toplu dikim çalışmaları yürütüldü.

Vali'nin vurgusu:

Vali Abdullah Erin, törende yaptığı değerlendirmede Gönen'deki çalışmanın il çapındaki kampanyanın bir parçası olduğunu vurguladı. Erin, çalışmanın amacını ülkenin geleceğine nefes olmak ve yarınlara umut taşımak şeklinde özetleyerek 18 binin üzerinde fidan dikmenin verdiği memnuniyeti dile getirdi.

Vali Erin ayrıca orman varlığının artırılması ve korunması için görev yapan Orman Teşkilatı mensuplarına teşekkür etti. Şehit aileleri, gaziler, öğrenciler ve protokol üyelerinin etkinliğe katılımı, törende sık sık vurgulanan dayanışma ve toplumsal sorumluluk mesajlarını güçlendirdi.

Etkinlik, hem sembolik hem de sahadaki uygulamalarla ağaçlandırma hedeflerine katkı sağladı; organizasyonu düzenleyenler ve katılan tüm gruplar bu çabanın önemine dikkat çekti ve emeği geçenlere teşekkür edildi.

11 KASIM MİLLÎ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ DOLAYISIYLA GÖNEN İLÇESİNDE FİDAN DİKİM ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. ETKİNLİĞE ISPARTA VALİSİ ABDULLAH ERİN, BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN, PROTOKOL ÜYELERİ, ŞEHİT AİLELERİ, GAZİLER VE ÖĞRENCİLER KATILDI.