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Aydıntepe'de geleceğe nefes: yayla yolunda fidanlar toprakla buluştu

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Bayburt Aydıntepe'de düzenlenen 'Geleceğe Nefes, Dünya'ya Barış' etkinliği kapsamında Aydıntepe Yayla Yolu'na fidan dikildi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 16:01

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EDİTÖR: Aslı Han

Aydıntepe'de geleceğe nefes: yayla yolunda fidanlar toprakla buluştu

Aydıntepe'de fidan dikimi gerçekleştirildi:

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 'Geleceğe Nefes, Dünya'ya Barış' sloganıyla Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinlik, Aydıntepe Yayla Yolu üzerindeki alanda gerçekleştirildi ve çok sayıda fidan toprakla buluşturuldu.

Programa kimler katıldı:

Programa Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Belirlenen alanda yürütülen dikim çalışmalarında katılımcılar fidanları dikti ve ardından fidanlara can suyu verildi.

Etkinliğin amacı ve vurgusu:

Etkinlikte orman varlığının artırılmasına, doğal çevrenin korunmasına ve ağaç sevgisinin gelecek nesillere aktarılmasına dikkat çekildi. Yerel yetkililer ve katılımcılar, bu tür etkinliklerin çevre bilincini güçlendirdiğini ve sürdürülebilir bir yaşam için önemli olduğunu belirtti.

AYDINTEPE’DE DOĞAYA NEFES OLACAK FİDANLAR DİKİLDİ

AYDINTEPE’DE DOĞAYA NEFES OLACAK FİDANLAR DİKİLDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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