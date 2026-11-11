Aydıntepe'de geleceğe nefes: yayla yolunda fidanlar toprakla buluştu

Aydıntepe'de fidan dikimi gerçekleştirildi:

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 'Geleceğe Nefes, Dünya'ya Barış' sloganıyla Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinlik, Aydıntepe Yayla Yolu üzerindeki alanda gerçekleştirildi ve çok sayıda fidan toprakla buluşturuldu.

Programa kimler katıldı:

Programa Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Belirlenen alanda yürütülen dikim çalışmalarında katılımcılar fidanları dikti ve ardından fidanlara can suyu verildi.

Etkinliğin amacı ve vurgusu:

Etkinlikte orman varlığının artırılmasına, doğal çevrenin korunmasına ve ağaç sevgisinin gelecek nesillere aktarılmasına dikkat çekildi. Yerel yetkililer ve katılımcılar, bu tür etkinliklerin çevre bilincini güçlendirdiğini ve sürdürülebilir bir yaşam için önemli olduğunu belirtti.

AYDINTEPE’DE DOĞAYA NEFES OLACAK FİDANLAR DİKİLDİ