Dolar 50,2264 +0,02%
Euro 55,8090 -0,52%
Bist 11.713,06 +0,44%
Altın Gram 6.524,34 +0,25%
EUR/USD 1,1111 -0,50%
Brent Petrol 92,86 +1,50%
--°

Kaçış anında ters şeride giren motosiklet otomobille çarpıştı

Aksaray'da polisin 'dur' ihtarına uymayan plakasız motosiklet sürücüsünün ters yola girip 68 RR 680 plakalı otomobile çarpmasıyla 3 kişi ağır yaralandı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 16:00

GÜNCELLEME: 11 Kasım 2026 - 16:04

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Kaçış anında ters şeride giren motosiklet otomobille çarpıştı

Polis takibinden kaçan motosiklet sürücüsü kaza yaptı

Aksaray Hürriyet Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde devriye gezen polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan plakasız motosiklet sürücüsü, arkadaşıyla birlikte kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin peşine düşmesiyle başlayan kovalamaca yaklaşık 1 kilometre sürdü ve motosiklet sürücüsünün ters yola girerek kaçma çabasıyla devam etti.

Kovalamaca ve çarpışma:

Ters yola girdiği sırada, karşı yönden gelen ve 68 RR 680 plakalı otomobilin sürücüsü Emine B. (40) ile çarpışan motosiklet savruldu. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan sürücü Abdullah İ. (21) ve yolcu olarak bulunan Ali Ş. (18) ile otomobil sürücüsü yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yaralıların müdahalesi ve soruşturma:

Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi altına alındı; edinilen bilgiye göre yaralıların durumunun ciddi olduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri delil toplarken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kazanın seyri, güvenlik güçlerinin uyarılarına uymanın önemini ve trafikteki hızlı kaçış girişimlerinin yol açabileceği ciddi sonuçları bir kez daha gösterdi. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından olayın tüm ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılacak.

AKSARAY’DA POLİSİN ‘DUR’ İHTARINA UYMAYIP KAÇAN MOTOSİKLETLİ GENÇLER TERS YOLA GİRİP OTOMOBİLE...

AKSARAY’DA POLİSİN ‘DUR’ İHTARINA UYMAYIP KAÇAN MOTOSİKLETLİ GENÇLER TERS YOLA GİRİP OTOMOBİLE ÇARPTI. KAZADA MOTOSİKLETTE BULUNAN 2 GENÇ İLE ARAÇ SÜRÜCÜSÜ KADIN OLMAK ÜZERE 3 KİŞİ AĞIR YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erbaa'da Atatürk Caddesi'nde bir çocuğa dört köpeğin saldırısı kameraya yansıdı
images

Güllü dosyasında çözülmeyi bekleyen ses kayıtları
images

Güngören'de pencereden girerken sıkışan şüpheli itfaiye ekiplerince kurtarıldı
images

Altı şüpheli 2019'dan bu yana kayıp Sefa Soyalp dosyasında adliyeye sevk edildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kaynaşlı depremi sonrası 27 yılda yatay mimaride güvene yöneldi

Engelleri aşan bir merkez: zeynep ve ailesine umut veren eğitim ve rehabilitasyon

Güngören'de pencereden girerken sıkışan şüpheli itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Altı şüpheli 2019'dan bu yana kayıp Sefa Soyalp dosyasında adliyeye sevk edildi

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette