Kaçış anında ters şeride giren motosiklet otomobille çarpıştı

Polis takibinden kaçan motosiklet sürücüsü kaza yaptı

Aksaray Hürriyet Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde devriye gezen polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan plakasız motosiklet sürücüsü, arkadaşıyla birlikte kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin peşine düşmesiyle başlayan kovalamaca yaklaşık 1 kilometre sürdü ve motosiklet sürücüsünün ters yola girerek kaçma çabasıyla devam etti.

Kovalamaca ve çarpışma:

Ters yola girdiği sırada, karşı yönden gelen ve 68 RR 680 plakalı otomobilin sürücüsü Emine B. (40) ile çarpışan motosiklet savruldu. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan sürücü Abdullah İ. (21) ve yolcu olarak bulunan Ali Ş. (18) ile otomobil sürücüsü yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yaralıların müdahalesi ve soruşturma:

Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi altına alındı; edinilen bilgiye göre yaralıların durumunun ciddi olduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri delil toplarken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kazanın seyri, güvenlik güçlerinin uyarılarına uymanın önemini ve trafikteki hızlı kaçış girişimlerinin yol açabileceği ciddi sonuçları bir kez daha gösterdi. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından olayın tüm ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılacak.

AKSARAY’DA POLİSİN ‘DUR’ İHTARINA UYMAYIP KAÇAN MOTOSİKLETLİ GENÇLER TERS YOLA GİRİP OTOMOBİLE ÇARPTI. KAZADA MOTOSİKLETTE BULUNAN 2 GENÇ İLE ARAÇ SÜRÜCÜSÜ KADIN OLMAK ÜZERE 3 KİŞİ AĞIR YARALANDI.