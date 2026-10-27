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Borçka'da Güreşen köyünde gece çıkan yangın evi kullanılamaz bıraktı

Artvin'in Borçka ilçesi Güreşen köyünde gece çıkan yangında ahşap ev büyük ölçüde çöktü; itfaiye söndürdü, çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 09:05

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Borçka'da Güreşen köyünde gece çıkan yangın evi kullanılamaz bıraktı

olay yeri ve ilk müdahale:

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Güreşen köyü Kurşunlu Mahallesi'nde gece saatlerinde bir ahşap evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, çevredekilerin müdahalesi yetersiz kaldı ve durum ekiplere bildirildi.

yangının seyri ve verilen zarar:

Yangın hızla yayılarak yapının büyük bölümünü etkiledi. Müdahale sonrasında evin birçok bölümünün çöktüğü ve kullanılamaz hale geldiği görüldü. Olay sırasında can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

itfaiye çalışmaları ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Borçka Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürme işlemini tamamladı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürdürüyor; yetkililer yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

ARTVİN’İN BORÇKA İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN...

ARTVİN’İN BORÇKA İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ. YANGINDA EVİN BÜYÜK BÖLÜMÜ ÇÖKEREK KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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