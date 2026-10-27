Borçka'da Güreşen köyünde gece çıkan yangın evi kullanılamaz bıraktı

olay yeri ve ilk müdahale:

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Güreşen köyü Kurşunlu Mahallesi'nde gece saatlerinde bir ahşap evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, çevredekilerin müdahalesi yetersiz kaldı ve durum ekiplere bildirildi.

yangının seyri ve verilen zarar:

Yangın hızla yayılarak yapının büyük bölümünü etkiledi. Müdahale sonrasında evin birçok bölümünün çöktüğü ve kullanılamaz hale geldiği görüldü. Olay sırasında can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

itfaiye çalışmaları ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Borçka Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürme işlemini tamamladı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürdürüyor; yetkililer yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

ARTVİN’İN BORÇKA İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ. YANGINDA EVİN BÜYÜK BÖLÜMÜ ÇÖKEREK KULLANILAMAZ HALE GELDİ.