Samsun’da hayvancılık yeni desteklerle güçleniyor

Samsun'da hayvancılıkta statü yükselişi

Samsun İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2026 Yılı Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Derecelendirilme Listesi sonucunda 66 puan alarak 1. derece tarımsal örgüt statüsüne yükseldi. Yeni statü, bölgedeki hayvancılık faaliyetleri için hem doğrudan mali destekler hem de finansal kolaylıklar anlamına geliyor.

Yeni statünün sağladığı avantajlar:

Birlik Başkanı Ömer Baykut tarafından açıklanan uygulama kapsamında, üyelere her buzağı için 400 TL ve çiğ süt üretiminde litre başına 2,80 TL ilave destek sağlanabileceği bildirildi. Ayrıca üreticiler Ziraat Bankası tarımsal kredilerinde yüzde 10 ilave faiz indirimi gibi finansman avantajlarından yararlanacak.

Statü değişikliği, sigorta ve proje desteklerinde de etkili olacak; TARSİM kapsamındaki uygulamalarda ve Tarım ve Orman Bakanlığı projelerinde öncelik veya ek avantajlar elde etme imkanı doğuyor. Bu düzenlemeler, üreticilerin nakit akışını rahatlatmayı ve işletme sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Destekte rol alan aktörler:

Birliğin 1. derece örgüt statüsüne yükselmesinde, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal'ın destek ve katkıları öne çıktı. Başkan Ömer Baykut, Topsakal'a teşekkür ederek bu kazanımın bölgedeki hayvancılık sektörüne uzun vadeli katkı sağlayacağını vurguladı.

Yetkililer, yeni statünün üreticilerin devlet desteklerinden daha etkin faydalanmasını, tarımsal projelere erişimin kolaylaşmasını ve sonuç olarak üretici gelirlerinin artmasını sağlayacağını belirtiyor. Birlik, önümüzdeki dönemde üyelerle bilgilendirme çalışmaları ve başvuru süreçlerini hızlandıracak adımlar atmayı planlıyor.

SAMSUN'DA HAYVANLIĞA DESTEK SÜRÜYOR.