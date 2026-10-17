Bursa'da durdurulan araçta arbede: mahalleli şüphelileri kaçırdı, polis havaya ateş açtı

Olayın gelişimi:

Bursa merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesinde meydana gelen olayda, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri bir otomobile şüphe üzerine dur ihtarında bulundu. İhtara uymayan araç kaçmaya başladı. Ekiplerin mahallede aracı durdurmasının ardından sürücü ve araçta bulunan diğer kişi sorgulanmak istendi.

İfadeye göre, sorgulama girişimi sırasında bölgeye toplanan mahalle sakinleri polis ekiplerinin müdahalesine tepki gösterdi ve kısa sürede ortalık karıştı. Olay yerinde bulunanlar, araçtaki iki şüpheliyi çevreleyerek polislerin elinden alıp olay yerinden uzaklaştırdı.

Polis müdahalesi ve silah kullanımı:

Yaşanan arbede üzerine polis ekipleri kalabalığı kontrol altına almak amacıyla uyarı amaçlı havaya ateş açtı. Yetkililer, açılan ateşin kalabalığı dağıtmak için yapıldığını belirtirken, olayda 2 şüphelinin bölgeden kaçtığı ve kaçış sırasında uyuşturucu madde ile hareket ettikleri yönünde bilgi alındığı aktarıldı.

Görüntüler ve soruşturma:

Olay anına ilişkin amatör kameraya yansıyan görüntülerde polis ile mahalle sakinleri arasındaki gerginlik ve şüphelilerin kaçırılma anları görülebiliyor. Emniyet birimleri, kaçan şüphelileri yakalamak ve olayın tüm yönlerini aydınlatmak için soruşturma başlattı. Olayla ilgili ifade ve görüntü incelemeleri sürüyor.

BURSA’DA SİVİL TRAFİK EKİPLERİNİN DUR İHTARINA UYMAYAN OTOMOBİL KAÇMAYA BAŞLADI. POLİSİN ARACI DURDURMASI İLE BERABER MAHALLELİ POLİSİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ. POLİS, KALABALIĞI DAĞITMAK İÇİN HAVAYA ATEŞ AÇTI. O ANLAR ANBEAN KAMERAYA YANSIDI.