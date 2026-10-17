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GOSB Teknopark İstanbul'da girişimcilik ve projelerini sahneledi

GOSB Teknopark, 15-17 Ekim'de Türkiye Innovation Week'te 4 firması ve Ardahan girişim ofisini tanıtarak yaklaşık 170 firmayla iş birliği fırsatları sundu.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 14:51

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EDİTÖR: İrem Özkan

GOSB Teknopark İstanbul'da girişimcilik ve projelerini sahneledi

Etkinlik katılımı ve tanıtım çalışmaları:

GOSB Teknopark, 15-17 Ekim tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Innovation Week'e dört yenilikçi firmasıyla katılarak geliştirdikleri ürün ve projeleri kamuoyuna sundu. Etkinlik, teknoloji ve inovasyon ekosisteminden farklı aktörleri —firmalar, teknoparklar ve Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO'lar)— aynı platformda buluşturarak proje tanıtımı, ticarileştirme ve yeni iş birlikleri için zemin oluşturdu.

GOSB Teknopark standında yer alan firmalar, genç girişimcilere ve ziyaretçilere ürünlerini uygulamalı şekilde anlatma ve geri bildirim alma imkânı buldu. Katılım, hem firmaların görünürlüğünü artırmak hem de projelerin ticarileşme süreçlerini hızlandırmak açısından önem taşıdı.

GOSB Teknopark'ın rolü ve Ardahan ofisinin tanıtımı:

GOSB Teknopark A.Ş. Ar-Ge ve Girişimcilik Müdürü Ergün Alver etkinlikte, kurumun bünyesinde yaklaşık 170 firmaya ev sahipliği yaptığını belirtti. Alver, yeni girişimcilere alan açma ve projelerin gelişebileceği ortamlar sağlama hedefini vurguladı. Bu katılım, GOSB Teknopark'ın hem bölgesel hem de ulusal düzeyde faaliyetteki görünürlüğünü artırdı.

Ayrıca GOSB Teknopark, fuar sırasında Ardahan'da açılan girişim ofisinin tanıtımını da gerçekleştirdi. Ardahan'daki girişim ofisinin açılmasının, bölge girişimciliğini desteklemeye yönelik somut bir adım olduğunu belirten Alver, ofisin yaklaşık 800 metrekare alanda faaliyet göstereceğini ve bölgedeki girişimci potansiyelini geliştirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Fuarın ekosistem üzerine etkisi:

Türkiye Innovation Week, farklı disiplinlerden ve ölçeklerden gelen aktörlerin bir araya geldiği bir ağ kurma platformu işlevi gördü. GOSB Teknopark temsilcileri, fuarın gençlere ilham veren projelerin görünürlüğünü artırdığına ve teknoparklar ile TTO'ların iş birliği ağlarını genişletme fırsatı sunduğuna dikkat çekti.

GOSB Teknopark'ın geçmişte TEKNOFEST gibi etkinliklere de katıldığını hatırlatan yetkililer, benzer organizasyonların ülke çapında yaygınlaşmasının inovasyon ekosistemine olumlu katkı sağlayacağını dile getirdi. Etkinlik, hem proje sahipleri için geri bildirim alma hem de potansiyel iş ortaklarıyla temas kurma açısından somut fırsatlar yarattı.

GOSB TEKNOPARK A.Ş.’DE AR-GE VE GİRİŞİMCİLİK MÜDÜRÜ ERGÜN ALVER.

GOSB TEKNOPARK A.Ş.’DE AR-GE VE GİRİŞİMCİLİK MÜDÜRÜ ERGÜN ALVER.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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