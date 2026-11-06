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bakırköy'de hafif ticari aracın çarpması sonucu 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Bakırköy Yeşilköy Halkalı Caddesi'nde hafif ticari araç dört yayaya çarptı; 18 yaşındaki A.V. yaşamını yitirdi, üç kadın yaralandı, sürücü gözaltına alındı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 21:03

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EDİTÖR: Murat Öztürk

bakırköy'de hafif ticari aracın çarpması sonucu 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Kaza detayları:

Kaza, saat 18.30 sıralarında Bakırköy Şenlikköy Mahallesi, Yeşilköy Halkalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih istikametine giden 26 AIF 431 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçen dört kişiye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yayalar yola savruldu ve olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Yaralıların durumu ve sağlık müdahalesi:

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Çarpmanın ardından ağır yaralanan 18 yaşındaki A.V., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer üç kadından birinin durumu ağır olduğu, diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Soruşturma ve trafik düzenlemesi:

Kaza nedeniyle cadde geçici süreyle trafiğe kapatıldı ve bölge, trafik polis ekiplerinin kontrolünde sağlandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından araç, çekiciyle kaldırıldı. Kazaya karışan aracın sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

POLİS EKİPLERİNİN OLAY YERİNDEKİ ÇALIŞMASI

POLİS EKİPLERİNİN OLAY YERİNDEKİ ÇALIŞMASI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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