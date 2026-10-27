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Bakırköy'de ihaleler ve ruhsat işlemleri soruşturuluyor: 68 şüpheli için gözaltı talimatı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, ihale ve ruhsat süreçlerindeki usulsüzlük iddiaları üzerine soruşturma açtı; 68 şüpheli için gözaltı talimatı verildi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 08:02

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bakırköy'de ihaleler ve ruhsat işlemleri soruşturuluyor: 68 şüpheli için gözaltı talimatı

Soruşturmanın odağı:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bakırköy Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma, mal ve hizmet alımına ilişkin ihale dosyalarında usulsüzlük iddiaları ve bu durumun kamu zararına yol açtığı yönündeki şikayetler çerçevesinde yürütülüyor.

İddiaların detayları:

Savcılığın incelemesine göre, ihale süreçlerindeki usulsüz uygulamalar ve iş yeri çalışma ruhsatı talep eden işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para talep edildiği iddiaları soruşturmanın temelini oluşturuyor. İddialarda yer alan hususlar, ihale belgeleri ve ruhsat kayıtları üzerinden değerlendiriliyor.

Gözaltı talimatı ve soruşturmanın seyri:

Soruşturma kapsamında 68 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Savcılık ve ilgili birimler, gözaltı işlemleri ile birlikte delil toplama, ifadelere başvurma ve dosya kapsamını genişletme adımlarını sürdürecek.

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Bakırköy Belediyesi'ne operasyon: 68 şüpheli hakkında gözaltı talimatı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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